WTA w Oeiras: Linda Klimovicova - Fiona Ferro. Relacja live i wynik na żywo

Linda Klimovicova - Fiona Ferro to półfinał turnieju WTA w Oeiras.

Znakomicie w turnieju rangi WTA 125 w Oeiras spisuje się Linda Klimovicova. Polska tenisistka ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Pokonała Portugalkę Angelinę Voloshchuk, Niemkę Monę Barthel oraz rozstawioną z "2" Chinkę Yue Yuan.

 

Klimovicova jest tym samym w najlepszej czwórce portugalskich zmagań. W walce o wielki finał jej przeciwniczką jest Francuzka Fiona Ferro.


To pierwsza bezpośrednia potyczka obu pań.

 

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w Oeiras również rozgrywane były zawody rangi WTA 125. Wtedy tytuł zdobyła Maja Chwalińska.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Fiona Ferro na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
