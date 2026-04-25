WTA w Oeiras: Linda Klimovicova - Fiona Ferro. Relacja live i wynik na żywo

Znakomicie w turnieju rangi WTA 125 w Oeiras spisuje się Linda Klimovicova. Polska tenisistka ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Pokonała Portugalkę Angelinę Voloshchuk, Niemkę Monę Barthel oraz rozstawioną z "2" Chinkę Yue Yuan.

Klimovicova jest tym samym w najlepszej czwórce portugalskich zmagań. W walce o wielki finał jej przeciwniczką jest Francuzka Fiona Ferro.



To pierwsza bezpośrednia potyczka obu pań.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w Oeiras również rozgrywane były zawody rangi WTA 125. Wtedy tytuł zdobyła Maja Chwalińska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Fiona Ferro na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport