Wyeliminował Polaka z mistrzostw świata. Teraz sam odpadł

Williams wygrał w pierwszej rundzie z Kowalskim 10:4. Był to pierwszy występ Polaka w historii mistrzostw świata.

W drugiej rundzie Walijczyk zmierzył się z Hawkinsem. Jak się okazało, Anglik wygrał 13:9 i wyeliminował doświadczonego zawodnika z tegorocznych zmagań.

Wcześniej w sobotę z turniejem pożegnał się inny mistrz świata, Kyren Wilson. Anglik, który sięgnął po końcowy triumf w 2024 roku, musiał uznać wyższość Mark Allena z Irlandii Północnej.

Mistrzowskiego tytułu broni Chińczyk Zhao Xintong, który w poprzednim roku został pierwszym w historii mistrzem świata z Azji. W drugiej rundzie rywalizuje ze swoim słynnym rodakiem, Ding Junhuiem. Po dwóch sesjach młodszy z Chińczyków prowadzi 9:7.

Mark Williams - Barry Hawkins 9:13