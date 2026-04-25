Wyeliminował Polaka z mistrzostw świata. Teraz sam odpadł

Mark Williams, trzykrotny mistrz świata w snookerze, odpadł z tegorocznej edycji najważniejszej imprezy w kalendarzu. Walijczyk przegrał z Anglikiem Barrym Hawkinsem. W pierwszej rundzie Williams wyeliminował debiutanta z Polski, Antoniego Kowalskiego.

Mark Williams przegrał w drugiej rundzie

Williams wygrał w pierwszej rundzie z Kowalskim 10:4. Był to pierwszy występ Polaka w historii mistrzostw świata. 

 

W drugiej rundzie Walijczyk zmierzył się z Hawkinsem. Jak się okazało, Anglik wygrał 13:9 i wyeliminował doświadczonego zawodnika z tegorocznych zmagań.

 

Wcześniej w sobotę z turniejem pożegnał się inny mistrz świata, Kyren Wilson. Anglik, który sięgnął po końcowy triumf w 2024 roku, musiał uznać wyższość Mark Allena z Irlandii Północnej.

 

Mistrzowskiego tytułu broni Chińczyk Zhao Xintong, który w poprzednim roku został pierwszym w historii mistrzem świata z Azji. W drugiej rundzie rywalizuje ze swoim słynnym rodakiem, Ding Junhuiem. Po dwóch sesjach młodszy z Chińczyków prowadzi 9:7. 

 

Mark Williams - Barry Hawkins 9:13

