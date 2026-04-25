Znamy nowego prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

W sobotę 25 kwietnia 2026 roku odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Podczas tego spotkania wybrano nowy zarząd związku. Delegaci podjęli decyzję, że prezesem PZŁS zostanie Konrad Niedźwiedzki. Zastąpi na tym stanowisku Rafała Tatarucha.

- Dostałem ogromny mandat od środowiska, za co bardzo dziękuję. To na pewno jest nowe wyzwanie, ale damy radę. Trzeba kontynuować to, co robiliśmy w ostatnich latach. To dało nam dobre wyniki i rozwój łyżwiarstwa szybkiego - powiedział Niedźwiedzki w rozmowie z Tomaszem Gerlachem z Polsatu Sport. - Podszedłem do tych wyborów trochę jak do rywalizacji sportowej, bo zawsze w moim wnętrzu jest ten zawodnik. Z szacunkiem i respektem podchodziłem do wyborów. Miałem nadzieję, że będę miał większość, ale 57 głosów to jest bardzo solidne poparcie.

Niedźwiedzki ma za sobą bardzo bogatą karierę sportową - to olimpijczyk z Turynu (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014) i Pjongczang (2018). Podczas najważniejszej imprezy czterolecia w Soczi zdobył brązowy medal w wyścigu drużynowym. W tym samym mieście w 2013 roku podczas mistrzostw świata na dystansach zdobył brązowy krążek - również w biegu drużynowym. Na swoim koncie ma 13 tytułów mistrza Polski. Panczenista podczas swojej kariery reprezentował takie kluby jak SN PTT Zakopane, AZS Zakopane i LKS Poroniec Poronin.

Urodzony w 1985 roku w Warszawie Niedźwiedzki już od pewnego czasu działał w strukturach PZŁS - był dyrektorem sportowym związku. Podczas ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo pełnił funkcję szefa polskiej misji olimpijskiej.

Polsat Sport