Alex Marquez najlepszy w GP Hiszpanii

Pecha miał obrońca tytułu Hiszpan Marc Marquez (Ducati), który walczy o historyczny ósmy tytuł. Marquez wygrał kwalifikacje, ruszał z pierwszego pola startowego, ale później dał się wyprzedzić młodszemu bratu Alexowi i zaczął go gonić.

Pogoń zakończyła się na 11. zakręcie drugiego okrążenia, gdy Marc zjechał przy dużej prędkości na pobocze, jego Ducati pofrunęło w powietrze i wylądowało na żwirze. Marquez nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, samodzielnie wstał i bez pomocy wrócił do alei serwisowej. Jazdy jednak nie mógł kontynuować, gdyż motocykl był uszkodzony.

Hiszpan nie ma w tym roku szczęścia, to już drugi wyścig, którego nie ukończył. W pierwszym w Tajlandii przebił oponę i też się wycofał.

Lider cyklu Bezzecchi był drugi i stracił do zwycięzcy 1,903 s. Trzeci Di Giannantonio był wolniejszy od Marqueza o 5,796.

Marc Marquez walczył o swoje pierwsze zwycięstwo w Jerez od 2019 roku, a także o setne w Grand Prix w swojej karierze we wszystkich klasach. Tym razem się nie udało.

W klasyfikacji generalnej MotoGP po czterech wyścigach prowadzi Bezzecchi - 101 pkt, przed Hiszpanem Jorge Martinem (Aprilia) - 90 pkt i Di Giannantonio - 71 pkt. Piąty jest Marc Marquez - 57 pkt, a siódmy jego brat Alex - 53 pkt.

W Moto2 triumfował Australijczyk Senna Agius (Kalex), drugie miejsce wywalczył lider klasyfikacji generalnej (po 4 z 22 wyścigów) Hiszpan Manuel Gonzales (Kalex), który stracił 0,885 s. Na trzeciej pozycji wyścig ukończył Holender Collin Veijer (Kalex), który był wolniejszy o 1,107 s. To spore zaskoczenie, gdyż Holender jest w klasyfikacji sezonu na dość odległej 9. pozycji z dorobkiem 29,5 pkt. Prowadzi Gonzales - 59,5 pkt, przed Agiusem - 50 pkt i Hiszpanem Izanem Guevarą (Boscoscuro) - 45 pkt.

W Moto3 nie było niespodzianki, wygrał lider cyklu Hiszpan Maximo Quiles (KTM). Drugi ze stratą 1,991 s był jego rodak Adrian Fernandez (Honda), w trzeci także Hiszpan David Munoz (KTM) - strata 2,009 s. Po czterech wyścigach zdecydowanie prowadzi Quiles - 90 pkt, przed rodakiem Alvaro Carpe (KTM) 53 pkt i Fernandezem - 49 pkt.

Piąta runda motocyklowych wyścigowych mistrzostw świata zostanie rozegrana 10 maja we Francji na torze Le Mans.