PLS 1. Liga siatkarzy: CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

W półfinałach PLS 1. Ligi grają drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek zajęły w tabeli miejsca od 1 do 8. CUK Anioły Toruń to druga drużyna w tabeli pierwszej części sezonu. W ćwierćfinale wyeliminowała PZL Leonardo Avię Świdnik. Siatkarze BBTS Bielsko-Biała to szósty zespół fazy zasadniczej. W 1/4 finału uporał się ze Stalą Nysa.

W pierwszym meczu CUK Anioły Toruń pokonały u siebie ekipę z Bielska-Białej 3:1. Siatkarze BBTS zrewanżowali się na własnym terenie - wygrali 3:1 i wyrównali stan półfinałowej rywalizacji. Zwycięzcę wyłoni więc trzecie starcie w Toruniu.



Relacja live i wynik na żywo z meczu CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

