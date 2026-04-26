Były as PlusLigi odrzucił ofertę powrotu do Polski. "To była naprawdę niezła opcja"

Estończyk jeszcze w sezonie 2024/2025 grał w PlusLidze w barwach Cuprum Stilonu Gorzów. Po zakończeniu rozgrywek przeniósł się do Kataru, konkretnie do Police Union, z którym dotarł do finału krajowego Pucharu, a także półfinału Pucharu Emira. Po bardzo udanym roku Taht postanowił pozostać na Półwyspie Arabskim i od sezonu 2025/2026 reprezentuje barwy Al Jazira SC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

33-letni siatkarz przyznał w rozmowie z rodzimymi mediami, że w ostatnim czasie miał możliwość powrotu do Polski! Doświadczony przyjmujący podjął jednak decyzję o pozostaniu na Półwyspie Arabskim i w przyszłym sezonie nadal będzie zawodnikiem Al Jazira SC.

- Pojawiła się propozycja powrotu do PlusLigi. To była naprawdę niezła opcja, ale po przeanalizowaniu wszystkich czynników postanowiłem kontynuować karierę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cuprum Stilon Gorzów proponował mi pensję o 20 procent wyższą niż miałem przed wyjazdem, ale to wciąż o 40 procent mniej od tego, co płaci mi Al Jazira - wyjaśnił w rozmowie z estońskim dziennikiem "Ohtuleht".

Reprezentant Estonii na parkietach PlusLigi spędził łącznie 6 sezonów, grając dla Cuprum Lubin, Asseco Resovii Rzeszów, PGE Skry Bełchatów i Cuprum Stilonu Gorzów. W siatkarskim CV ma również występy w Estonii, Turcji, we Włoszech, w Brazylii, Niemczech i Katarze.