Były siatkarz PlusLigi zakończył karierę. Wiemy, czym będzie się zajmował

Robert IwanekSiatkówka

Milos Vemić, serbski przyjmujący, znany polskim kibicom z występów w BBTS-ie Bielsko-Biała, ogłosił zakończenie kariery. Utytułowany zawodnik zostanie jednak przy siatkówce.

Siatkarze w akcji podczas meczu, jeden z nich blokuje piłkę nad siatką.
Fot. PAP
Milos Vemić (na zdj. z prawej) zakończył karierę, ale pozostanie przy siatkówce

Vemić zdecydował się na zrezygnowanie z dalszych występów po półfinale fazy play-off serbskiej Superligi, w którym jego OK Karadjorje Topola przegrał w rywalizacji do dwóch zwycięstw 0-2 z Radnickim Nisz.

 

Jak podaje portal Meridian Sport Srbija, 39-letni przyjmujący pozostanie jednak przy siatkówce i będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego pionu sportowego w klubie z Topoli.

 

Milos Vemić to prawdziwy siatkarski obieżyświat. W trakcie wieloletniej kariery grał w Serbii, w Niemczech, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji i Czechach. Na koncie ma między innymi dwa mistrzostwa, dwa Puchary i Superpuchar Serbii oraz mistrzostwo i Puchar Niemiec.

 

Polscy kibice mogą pamiętać Serba przede wszystkim z występów w BBTS-ie Biesko-Biała. Vemić grał w tym klubie w sezonie 2016/2017, zdobywając w 29 meczach w PlusLidze 129 punktów, z czego 12 blokiem i 6 po asach serwisowych.

