DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Kiedy jest piąty mecz finałowy Tauron Ligi?

Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu.

Jak na razie każde ze spotkań wygrywały gospodynie. Po czterech meczach jest remis 2-2, co oznacza, że mistrzynie Polski poznamy dopiero po piątym starciu.

Kiedy jest piąty mecz finałowy Tauron Ligi?

Piąty mecz DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź odbędzie się w środę 29 kwietnia. Początek o 20.00.

Tauron Liga 2026 - wyniki dotychczasowych meczów finałowych:

2026-04-15: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:12, 25:20, 25:14)

2026-04-19: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:21)

2026-04-22: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (25:13, 17:25, 25:14, 26:24)

2026-04-26: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21)

PAP