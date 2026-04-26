DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Kiedy jest piąty mecz finałowy Tauron Ligi?

Siatkówka

Cztery mecze nie wystarczyły do wyłonienia mistrzyń Polski w Tauron Lidze. To oznacza, że przed nami piąte, decydujące spotkanie. Kiedy jest mecz DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź? O której godzinie?

Kiedy jest decydujący mecz finałowy Tauron Ligi?

Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu.

 

Jak na razie każde ze spotkań wygrywały gospodynie. Po czterech meczach jest remis 2-2, co oznacza, że mistrzynie Polski poznamy dopiero po piątym starciu.

Kiedy jest piąty mecz finałowy Tauron Ligi?

Piąty mecz DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź odbędzie się w środę 29 kwietnia. Początek o 20.00.

 

Tauron Liga 2026 - wyniki dotychczasowych meczów finałowych:

 

2026-04-15: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:12, 25:20, 25:14)
2026-04-19: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:21)
2026-04-22: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (25:13, 17:25, 25:14, 26:24)
2026-04-26: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21)

