Dominik Paś: Sparing z Francją będzie dla nas ważnym meczem

Hektolitry potów wylane podczas zgrupowania w Tychach, które jest ostatnim elementem przygotowań do mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Podczas tych intensywnych treningów widać, że dużo pracujecie nad formacjami specjalnymi, które odpowiadają za grę w przewadze i w osłabieniach. To wszystko ma wam pomóc perfekcyjnie przygotować się do gry w tym turnieju.



Pracujemy intensywnie, mamy już sparingi za sobą, jeszcze po meczach ze Słoweniach czeka nas jeszcze mecz towarzyski z Francją. Chcemy się jak najlepiej przygotować do tych mistrzostw. Właśnie te formacje specjalne, które rozgrywają przewagi, więc mocno ćwiczymy te ustawienia, bo wydaje się, że to będą takie najważniejsze elementy w których po prostu musimy zdobywać bramki. Na ćwiczeniach tych ustawień na pewno musimy się skupić, ale też chcemy być mocni w obronie, żeby nie tracić zbyt wielu bramek.



Próbą generalną przed mistrzostwami świata będzie mecz z Francją, waszym grupowym rywalem i spadkowiczem z Elity. Francuzi także wystąpili na ostatnich igrzyskach olimpijskich. W tym meczu poznamy już może nie tyle siłę reprezentacji Polski, ale będziemy wiedzieli jak jesteście przygotowani do gry w tym turnieju i czy te przygotowania zmierzają w dobrym kierunku jeżeli chodzi o walkę o awans do Elity.



Myślę, że jest to jeden z najmocniejszych naszych rywali, ale na pewno nie będzie to tak, że z resztą drużyn będzie nam jakoś łatwiej. Uważam, że na każdego rywala po prostu musimy być tak samo przygotowani czy to będzie właśnie Francja czy inne drużyny. Chcemy zaprezentować się jak najlepiej i myślę, że to będzie dla nas ważny mecz.



Wydaje się, że podczas zmagań w Sosnowcu najmocniejszymi rywalami będą reprezentacje Ukrainy, Francji i Kazachstan. I właśnie z nimi zmierzymy się w trzech pierwszych meczach. To dla nas dobrze, że zmagania rozpoczniemy z mocnymi przeciwnikami?



Ciężko powiedzieć. Myślę, że dopiero po tych meczach będziemy mogli na mistrzostwach wyciągnąć wnioski czy to czy to dla nas dobrze czy niekoniecznie.



Co według Ciebie będzie siłą tej reprezentacji w porównaniu do turnieju przed rokiem w Sfantu Gheorghe. W nasz zespół może być jeszcze lepszy od tego, który grał rok temu w Rumunii.



Myślę, że mamy trochę młodszy, ale też bardziej doświadczony skład. W kadrze są zawodnicy, którzy już w tym sezonie bardzo dobrze wpasowali się do tego zespołu i pokazali, że można na nich postawić czy właśnie w naszej lidze czy gdzieś za granicą, więc to może przynieść takie duże efekty.



Trener Pekka Tirkkonen, z którym pracujesz w GKS-ie Tychy, bardzo dużą uwagę przywiązuje do detali takich jak choćby do wyprowadzania krążka i widać, że chce abyście do tego turnieju w Sosnowcu byli pod tym względem perfekcyjnie przygotowani.



Tak samo jak w klubie tak i tutaj na reprezentacji za bardzo nie będzie większych zmian w tym względzie. Przede wszystkim będziemy musieli przygotowywać się na to, żeby właśnie jak najmniej tracić bramek, a wiadomo że z przodu mamy siłę i zawsze coś wpadnie do siatki.

