Drugie złoto w ciągu tygodnia! Kolejny sukces siatkarek z Polic

Mistrzostwa Polski juniorek młodszych zostały rozegrane w dniach 22-26 kwietnia w Szamotułach. Osiem drużyn podzielono na dwie grupy - UKS Szamotulanin Szamotuły, PGE SMS Solna Wieliczka, MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, UKS Chemik SMS Olsztyn (grupa A), SMS Police, Enea Energetyk Poznań, UKS Szamotulanin Szamotuły/UKS Lider Rokietnica, KS Gdyńska Akademia Siatkówki (grupa B).

W meczu o złoty medal siatkarki SMS Police pokonały Enea Energetyk Poznań 3:1. Policzanki w drodze do finału ograły kolejno: UKS Szamotulanin Szamotuły/UKS Lider Rokietnica 3:0, KS Gdyńska Akademia Siatkówki 3:0, Enea Energetyk Poznań 3:0 (w fazie grupowej) oraz PGE SMS Solna Wieliczka 3:1 (w półfinale).

Bardzo zacięte było starcie o trzecie miejsce, w którym PGE SMS Solna Wieliczka pokonała UKS Chemik SMS Olsztyn 3:2 (15:13 w tie-breaku). Drużyna z Wieliczki stanęła więc na najniższym stopniu podium.

Przed tygodniem, 19 kwietnia siatkarki SMS Police wywalczyły w Dębicy mistrzostwo Polski juniorek, również pokonując w finale drużynę Enea Energetyk Poznań. Najlepszą przyjmującą tamtego turnieju została wybrana Aleksandra Wika, którą na MP juniorek młodszych uznano najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju.

Decydujące mecze MP juniorek młodszych 2026 w siatkówce:

UKS Chemik SMS Olsztyn – PGE SMS Solna Wieliczka 2:3 (19:25, 24:26, 26:24, 25:21, 13:15) /mecz o 3. miejsce

Enea Energetyk Poznań – SMS Police 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 9:25) /finał.

Nagrody indywidualne MP juniorek młodszych:

MVP: Aleksandra Wika (SMS Police)

najlepsza atakująca: Eva Michelson (Enea Energetyk Poznań)

najlepsza rozgrywająca: Helena Karsznia (SMS Police)

najlepsza środkowa: Klaudia Bladocha (Enea Energetyk Poznań)

najlepsza libero: Zuzanna Szymczyk (UKS Chemik SMS Olsztyn)

najlepsza przyjmująca: Iga Sięka (PGE SMS Solna Wieliczka).

Klasyfikacja końcowa MP juniorek młodszych 2026:

1. SMS Police

2. Enea Energetyk Poznań

3. PGE SMS Solna Wieliczka

4. UKS Chemik SMS Olsztyn

5. UKS Szamotulanin Szamotuły

6. KS Gdyńska Akademia Siatkówki

7. MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki

8. UKS Szamotulanin Szamotuły/UKS Lider Rokietnica.

RM, Polsat Sport, PZPS