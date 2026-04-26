Ekstraliga rugby. Pogoń rozbiła Ogniwo

Wynik mówi sam za siebie. 43:14, w przyłożeniach 7:2 dla Pogoni, która prowadziła w tym meczu od początku do końca. Mistrzowie Polski wytrącili Ogniwu wszystkie atuty, które dały dotychczasowym liderom tabeli, jedynej, niepokonanej drużynie, zwycięstwo tydzień temu w pierwszym tej wiosny starciu „wielkiej trójki”. Mowa o meczu Ogniwo – ORLEN Orkan Sochaczew zakończonym wynikiem 29:28 dla sopocian. W poprzednią sobotę ekipa z Trójmiasta dominowała w młynach i autach. Cztery razy przedzierała się na pole punktowe Orkana po świetnie zorganizowanych maulach.

Pogoń – Ogniwo: Sopocianie bez młynów i autu

W niedzielę w Siedlcach zarówno w młynie, jak i w aucie dominowała Pogoń. Ogniwo ledwie dwa, trzy razy zdołało w ogóle sformować maula, ale był on natychmiast rozbijany przez obronę siedlczan. W grze otwartej od początku do końca dominowała Pogoń. Już w trzeciej minucie było 7:0. Do przerwy 33:0. Ogniwo ruszyło mocniej tylko przez kwadrans drugiej połowy, zdobywając pierwsze przyłożenie. Drugie goście wywalczyli pod koniec meczu.

Pogoń – Ogniwo: Siedlczanie liderem tabeli

Nie przeszkodziło to Pogoni wygrać z bonusem za pięć punktów, za zwycięstwo różnicą trzech i więcej przyłożeń. Jedyne zmartwienie, jakie może mieć po tym meczu trener mistrzów Polski to uraz łącznika ataku Nkululeko Ndlovu, który opuścił boisko mocno utykając.

Pogoń, podobnie jak Ogniwo, ma teraz dwa tygodnie na leczenie ran. Grupa Mistrzowska ma bowiem tydzień przerwy. 10 maja w Sochaczewie mecz rundy wiosennej. ORLEN Orkan Sochaczew – jedyna ekipa, która w tym sezonie pokonała Pogoń (Ogniwo jesienią zanotowało remis z mistrzami Polski), podejmie Pogoń Awentę. Pogoniści (33 pkt) przyjadą do Sochaczewa jako liderzy tabeli. Orkan (31 pkt) wystąpi jako wicelider rozgrywek. Starcie między tymi drużynami rozstrzygnie kolejność pierwszej trójki przed fazą półfinałową rozgrywek. Ogniwo (29 pkt) po porażce w Siedlcach spadło na trzecie miejsce. Może jeszcze awansować, ale już tylko w teorii może odzyskać pozycję lidera.

Ekstraliga rugby: Orkan rozbił Budowlanych

Orkan wskoczył na drugie miejsce w tabeli, bo w niedzielę pokonał 78:7 zdziesiątkowaną kontuzjami ekipę PGE Edach Budowlanych Lublin. Dodajmy, że sochaczewianie wystąpili w totalnie młodzieżowym składzie. W wyjściowej XV było aż siedmiu zawodników, którzy mieli poniżej 21 lat, w tym czterech 19-latków i jednego 17-latka. Ten ostatni – Marcel Marczewski, by wyjść na boisko musi mieć pisemną zgodę rodziców. Dostaje ją co tydzień i co tydzień kładzie kolejnym rywalom punkty z przyłożenia. W Sopocie zdobył dwa. W niedzielę w Sochaczewie trzy i zapewne, gdyby trenerzy nie dali mu odpocząć w drugiej połowie, mógłby tych przyłożeń zdobyć więcej.

Mecz Orkan – Pogoń odbędzie się w niedzielę 10 maja o godz. 15.30. Faworytem będzie Pogoń, ale Orkan będzie miał przewagę własnego boiska. Zapewne trybuny sochaczewskiej „Maracany” wypełnią się po brzegi i dadzą przedsmak półfinałowych i finałowych zmagań.

Ekstraliga rugby: Arka ma półfinał!

Do półfinałów może też się już szykować LifeStyle Catering Arka Gdynia, która w jedynym sobotnim meczu pokonała Juvenię Kraków 32:14. Gdynianie tym zwycięstwem zapewnili sobie czwarte miejsce w tabeli i grę w półfinale ze zwycięzcą fazy grupowej. Będzie nim albo Pogoń, albo Orkan.

Mecz w Gdyni nie należał do najpiękniejszy, Arka szybko objęła prowadzenie, ale potem goście – mocno osłabieni kontuzjami – zaczęli się odgryzać. Krakowianie pokazali kilka niezłych akcji, ale jakość, skuteczność, organizacja gry była w tym dniu po stronie Arki. Trener Łukasz Szostek ma tylko jedno zmartwienie po tym meczu. Jeden z jego weteranów i mentalnych liderów drużyny Radosław Rakowski dostał czerwoną kartkę, co oznacza, że na pewno nie zagra w co najmniej dwóch meczach. Czy wróci na półfinałowe zmagania będzie zależało od tego, jaką karę wymierzy mu Komisja Gier i Dyscypliny.

Ekstraliga rugby. Grupa Mistrzowska. III kolejka

Life Style Catering Arka Gdynia – Juvenia Kraków 32:14 (24:7).

Punkty Arka: Anton Szaszero 10, Dawid Banaszek 7, Eujaan Botha 5, Jeremy Misailegalu 5, Krzysztof Weronko 5.

Punkty Juvenia: Michał Jurczyński 5, Artur Kliś 5, Austin Van Haarden 4.

ORLEN Orkan Sochaczew – PGE Edach Budowalni Lublin 78:7 (47:0).

Punkty Orkan: Harrison Astley 18, Marcel Marczewski 15, Patryk Stobiecki 10, Kacper Wróbel 19, Igor Kocimski 10, Kacper Żakowski 5, Jonathan O’Neill 5, Dawid Plichta 5.

Punkty Budowlani: Moyo Nkosana 5, Saba Nikolashvili 2.

Pogoń Awenta Sieldce - Energa Ogniwo Sopot 43:14 (33:0).

Punkty Pogoń: Nkululeko Ndlovu 8, Latu Manoa 5, Patryk Reskulak 5, Kacper Skup 5, Bartosz Kubalewski 5, Giorgi Maisuradze 5, Marcin Maciejewski 5, Paul Walters 5.

Punkty Ogniwo: Wiktor Wilczuk 10, Cooper Hansen 4.

