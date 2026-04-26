Inter stracił punkty. Remis w hicie

Piłkarz Interu Federico Dimarco w 23. minucie dośrodkował z lewego skrzydła w pole karne, a Francuz Marcus Thuram głową strzelił gola na 1:0. Dimarco zanotował drugą asystę w 61. min., gdy po jego podaniu z rzutu rożnego na 2:0 podwyższył Niemiec Yann Bisseck.

Wydawało się, że goście są bliscy zwycięstwa, ale końcówka meczu należała do piłkarzy Torino. W 70. min. szwajcarskiego bramkarza Yanna Sommera przelobował Argentyńczyk Giovanni Simeone - syn trenera Atletico Madryt Diego Simeone. Później sędzia podyktował rzut karny po tym, jak Brazylijczyk Carlos Augusto dotknął piłkę ręką. Chorwat Nikola Vlasić strzelił z 11 metrów i wyrównał na 2:2. W doliczonym czasie Zieliński wbiegł w pole karne, ale piłka po jego uderzeniu przeleciała obok słupka.

Inter ma 79 pkt, a drugie Napoli - 69. Jeśli „Nerazzurri” w przyszłej kolejce wygrają z Parmą, to - bez oglądania się na wyniki rywali - zdobędą 21. w historii klubu mistrzostwo Włoch.

Na stadionie San Siro AC Milan bezbramkowo zremisował z Juventusem Turyn w hitowym meczu 34. kolejki. Aż pięć z dziesięciu ostatnich potyczek tych zespołów zakończyło się wynikiem 0:0. Piłkarze Juventusu oddali pięć celnych strzałów, ale z każdym poradził sobie francuski bramkarz Mike Maignan. Na początku drugiej połowy w poprzeczkę trafił Belg Alexis Saelemaekers z Milanu.

Obie drużyny zajmują pozycje, które gwarantują grę w Lidze Mistrzów. Trzeci Milan ma 67 pkt, a czwarty Juventus - 64.

Wyniki niedzielnych meczów:



Fiorentina - Sassuolo 0:0

Genoa - Como 0:2 (Douvikas 10, Diao 68)

Torino - Inter 2:2 (Simeone 70, Vlasic 79 [rz.k.] - Thuram 23, Bisseck 61)

AC Milan - Juventus 0:0



PAP