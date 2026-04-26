Jastrzębski Węgiel pokonany w decydującym starciu! Sukces siatkarzy Trefla Gdańsk

W dniach 22-26 kwietnia w Mrzeżynie rozegrane zostały mistrzostwa Polski juniorów młodszych w siatkówce. W turnieju finałowym rywalizowało osiem drużyn U18 podzielonych na dwie grupy: AKS VLO Rzeszów, KS Metro Family Warszawa, Lechia Tomaszów Mazowiecki, UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie (grupa A), Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel, Energa Trefl Gdańsk, KPS Chełmiec Wałbrzych, LOMS Joker Piła (grupa B).

W wielkim finale Energa Trefl Gdańsk bardzo pewnie pokonał Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel 3:0. Siatkarze z Gdańska w drodze do finału pokonali w grupie KPS Chełmiec Wałbrzych 3:1 i LOMS Joker Piła 3:1, ale ulegli ekipie z Jastrzębia-Zdroju 1:3. W półfinale Trefl ograł KS Metro Family Warszawa 3:1.

O brązowy medal rywalizowały dwie drużyny ze stolicy. Siatkarze KS Metro Family Warszawa pokonali UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie 3:2 (15:9 w tie-breaku).

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Marcel Biernikowicz. Środkowy drużyny z Gdańska wywalczył w finale dziesięć punktów.

Decydujące mecze mistrzostw Polski juniorów młodszych 2026:

KS Metro Family Warszawa – UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie 3:2 (25:20, 18:25, 25:16, 24:26, 15:9) /mecz o 3. miejsce

Energa Trefl Gdańsk – Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) /finał.

Nagrody indywidualne MP juniorów młodszych 2026 w siatkówce:

MVP: Marcel Biernikowicz (Energa Trefl Gdańsk)

najlepszy atakujący: Adam Potempa (Energa Trefl Gdańsk)

najlepszy środkowy: Jan Wyrwa (Metro Warszawa)

najlepszy rozgrywający: Michał Syguła (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)

najlepszy przyjmujący: Bartosz Fidyk (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)

nalepszy libero: Kacper Wiśniewski (Energa Trefl Gdańsk).

Końcowa klasyfikacja MP juniorów młodszych 2026 w siatkówce:

1. Energa Trefl Gdańsk

2. Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel

3. KS Metro Family Warszawa

4. UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie

5. Lechia Tomaszów Mazowiecki

6. KPS Chełmiec Wałbrzych

7. AKS V LO Rzeszów

8. LOMS Joker Piła.

RM, Polsat Sport, PZPS