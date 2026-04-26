Oni zagrają o PlusLigę! Dwie drużyny w walce o awans

W pierwszej parze półfinałowej GKS Katowice rywalizował z Mickiewiczem Kluczbork. Zwycięzcy fazy zasadniczej byli faworytami tej konfrontacji. Potwierdziło to pierwsze spotkanie, wygrane przez katowicką drużynę 3:0. Kolejne mecze były jednak dla siatkarzy GKS trudną przeprawą. W Kluczborku przegrali 2:3, a w powrocie do Katowic ulegli rywalom w premierowej partii. W porę się jednak pozbierali i w kolejnych setach byli górą, pokonując siatkarzy Mickiewicza 3:1.

W drugim półfinale CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała do rozstrzygnięcia również potrzebne były trzy mecze. Anioły wygrały u siebie 3:1, BBTS skutecznie odpowiedział u siebie również ogrywając rywali w czterech setach. Decydował trzeci mecz w Toruniu, dość pewnie wygrany przez gości 3:0. Siatkarze BBTS zajęli szóste miejsce w fazie zasadniczej, ale w play-off wyeliminowali dwie wyżej notowane ekipy - Stal Nysa (trzecia pozycja w tabeli) i CUK Anioły Toruń (wicelider).

W finale PLS 1. Ligi siatkarzy GKS Katowice zmierzy się więc z BBTS Bielsko-Biała. Rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli GKS.

CUK Anioły Toruń i KKS Mickiewicz Kluczbork będą grały o trzecie miejsce. W tym przypadku rywalizacja toczyć się będzie dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu.

Wyniki półfinałów PLS 1. Ligi siatkarzy:

GKS (1) – Mickiewicz (4) 2–1



2026-04-18: GKS Katowice – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:19, 25:20, 27:25)

2026-04-22: KKS Mickiewicz Kluczbork – GKS Katowice 3:2 (16:25, 17:25, 25:21, 25:13, 15:11)

2026-04-26: GKS Katowice – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 (19:25, 25:16, 25:23, 25:22)

Anioły (2) – BBTS (6) 1–2



2026-04-19: CUK Anioły Toruń – BBTS Bielsko-Biała 3:1 (25:20, 25:19, 23:25, 25:16)

2026-04-23: BBTS Bielsko-Biała – CUK Anioły Toruń 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:21)

2026-04-26: CUK Anioły Toruń – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (21:25, 31:33, 16:25).

PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELA

Polsat Sport