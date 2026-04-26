Lech przejechał się po Legii w hicie Ekstraklasy! Bohater mógł być jeden

Lech Poznań przystąpił do tego meczu zmotywowany, by odskoczyć w ligowej tabeli rywalom i zbliżyć się do obrony tytułu mistrza Polski. Z kolei Legia była niepokonana od dziesięciu spotkań i wydawało się, że prowadzeni przez Marka Papszuna piłkarze będą w stanie nawiązać rywalizację.



Początek należał jednak do gospodarzy. Już w 3. minucie Ali Gholizadeh udowodnił, że jest jednym z najlepszych piłkarzy w lidze. Rozpoczął akcję, zagrywając do Pereiry. Ten podał do Walemarka, który z pierwszej piłki piętką odegrał do Irańczyka. Ten przyjął i perfekcyjnie uderzył zza pola karnego.



W 18. minucie Legia popełniła fatalny błąd przy wyprowadzeniu piłki. Elitim zagrał do Augustyniaka, który pomylił się i próbując ratować sytuację, sfaulował Bengtssona. Sędzia pierwotnie pokazał żółtą kartkę, ale po konsultacji z systemem VAR wyrzucił obrońcę z boiska.



Niedługo potem znów dał o sobie znać Gholizadeh, który bajecznie dośrodkował na pole karne do Gurgula. Ten został zablokowany, ale pazernie na piłkę ruszył Ishak i - mając sporo szczęścia - trafił do siatki.



W 38. minucie doskonałym prostopadłym zagraniem popisał się Timothy Ouma. I choć nie wykorzystał go Walemark, to po interwencji Hindricha w odpowiednim miejscu znalazł się Gurgul i wbił piłkę do pustej bramki.



Kiedy wydawało się, że to jest nokaut i nic już nie wydarzy się w tej połowie, Lech po raz kolejny był bezlitosny. Tym razem błysnął Pereira, który zauważył będącego na świetnej pozycji Ishaka, a ten pewnie pokonał bramkarza. Do przerwy gospodarze prowadzili 4:0.



Legia dobrze rozpoczęła drugą odsłonę, próbowała zagrozić bramce Mrozka. Piłkarze Nielsa Frederiksena doskonale jednak wiedzieli, co mają robić i nie dali rywalom okazji do zdobycia bramki.



Po godzinie gry fantastyczna kontra Lecha. Piłkę przejął Bengtsson i zagrał do Gholizadeha, który wykonał kapitalne podanie diagonalne. Niespodziewanie pod polem karnym Legii znalazł się Wojciech Mońka, ale po jego podaniu w ostatniej chwili Ishaka uprzedził Piątkowski.



Niedługo potem doszło do momentu, na który czekało wielu kibiców Lecha. Radosław Murawski zastąpił Oumę i tym samym wrócił na boisko po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Po chwili Jagiełło po kapitalnym strzale mógł zaskoczyć Hindricha, ale bramkarza uratował Jędrzejczyk.



Gospodarze zwolnili tempo gry. Nie musieli przecież za wszelką cenę atakować, zwłaszcza że piłkarze Marka Papszuna nie mieli już argumentów do ataku. Co prawda mistrzowie Polski utrzymywali się przy piłce na połowie rywala, ale nie było prób przedarcia się przez linię obrony. Aż do 87. minuty, kiedy sprytnie zza pola karnego uderzył Jagiełło, ale trafił w słupek.



Ostatecznie Lech wygrał 4:0 i umocnił się na szczycie tabeli. Na ten moment ma trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze.



Lech Poznań - Legia Warszawa 4:0 (4:0)



Bramki: Gholizadeh (3'), Ishak (31', 42'), Gurgul (38')



Lech Poznań: Mrozek - Pereira (86' Janyszka), Gumny, Mońka, Gurgul - Ouma (78' Murawski), Kozubal (65' Jagiełło), Walemark (65' Hakans) - Gholizadeh (65' Palma), Bengtsson, Ishak



Legia Warszawa: Hindrich - Wszołek, Piątkowski, Augustyniak, Pankov (72' Reca), Kun (65' W. Urbański) - K. Urbański (46' Kapustka), Elitim, Szymański (65' Kovacik) - Adamski (22' Jędrzejczyk), Rajović



Żółta kartka: Kapustka



Czerwona kartka: Augustyniak (21')