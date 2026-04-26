Lewandowski? Prawdziwy napastnik. Ciągle i wciąż

Sam Lewandowski ostatnio grał bardzo mało. W sobotę wreszcie wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty. Barcelona wygrała 2:0 na wyjeździe z Getafe, a kataloński "Sport" tak skomentował występ Polaka: "Miał kilka momentów, w których inteligentnie kontrolował piłkę, utrzymując płynność gry swojej drużyny. Świetnie się pokazał przy golu Rashforda, zagrywając precyzyjnie. Wykazał się odpornością i zagrał jak prawdziwy środkowy napastnik w bardzo trudnych sytuacjach, choć nie miał zbyt wiele swobody w poruszaniu się między środkowymi obrońcami".

To był 188. mecz "Lewego" dla Barcy - dotychczas Robert zaliczył 118 goli, a asysta z Getafe była 24. w historii występów w koszulce "Blaugrany". To ciągle i wciąż kapitalne liczby Polaka, choć zaczął występować w trykocie Barcelony tuż przed 34. urodzinami. Pytanie "co dalej", które Lewandowski zadaje sobie przed 38. urodzinami.



Prawdopodobieństwo przedłużenia kontraktu z Barceloną jest małe. W La Liga Polak zagrał zaledwie 43 procent możliwego czasu gry (w 26 spotkaniach 12 razy trafił do siatki, zaliczył też też trzy asysty). Barcelona chce przewietrzyć szatnię. Hansi Flick wyraźnie idzie w tym kierunku, podobnie jak dyrektor sportowy Deco. Prezydent Barcelony Joan Laporta w rozmowach z polskimi dziennikarzami zawsze z sympatią wypowiadał się o Lewandowskim. I rzucał, że jest za piątym sezonem Polaka w Barcelonie. Zarazem zastrzegał, że to zależy od Deco i Flicka. I wyraźnie widać, że Brazylijczyk z Niemcem planują ucieczkę do przodu.



Lewandowski dalej pozostaje łakomym kąskiem na rynku, szczególnie że będzie bez sumy odstępnego. "La Gazzetta dello Sport" napisała niedawno: "Brakuje prawdziwych napastników, a ci, którzy są na rynku, kosztują krocie".



Wiek Polaka może odstraszać? Cristiano Ronaldo liczy 41 lat. I jedzie na mundial jako światowa gwiazda. W Arabii Saudyjskiej w tym sezonie zagrał prawie wszystko - 83 procent możliwego czasu gry. W 24 spotkaniach ligowych strzelił 24 gole! Ktoś powie, że futbol na Bliskim Wschodzie to nie to samo, co w Europie. I trudno z tym polemizować, ale Arabia Saudyjska to zdecydowanie najsilniejsza liga w Azji. Potrzebuje gwiazd, aby napędzać koniunkturę, więc Lewandowski idealnie by się wpasował. Tyle, że teraz w grę weszła geopolityka. I tutaj Saudyjczycy przegrywają.



Chicago Fire od jakiegoś czasu kusi Lewandowskiego. Spojrzałem w liczby Lionela Messiego w MLS, który jest trochę starszy od Polaka. W czerwcu będzie świętował 39. urodziny. Argentyńczyk dla Interu Miami zagrał 86 procent czasu gry w minionym sezonie. I wykręcił niewiarygodne liczby. W całym sezonie - w fazie ligowej, a także w play-off - w 34 spotkaniach strzelił 35 goli i zaliczył 23 asysty. Gdyby Lewandowski trafił do USA, to też wykręcałby odpowiednie liczby, szczególnie w drużynie, która ustawiona byłaby pod niego.



Pytanie, czy Lewandowskiego nie skusi dalsze funkcjonowanie w klubie, który grałby w Lidze Mistrzów. Dlatego grany jest rynek włoski - może AC Milan, może Juventus. W Milanie w tym sezonie doskonale pokazał się Luka Modrić, który zagrał 91 procent możliwych minut! 32 mecze w Serie A - 2 gole, 3 asysty. Chorwat ma 40 lat i naprawdę z wprawą dyryguje czołowym włoskim klubem. Można śmiało zakładać, że jeszcze z dwa lata Lewandowski może się utrzymać w futbolu europejskim, szukając kolejnych goli - także w Champions League.

Roman Kołtoń, Prawda Futbolu