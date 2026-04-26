Reprezentacja Polski spisuje się w ostatnim czasie całkiem nieźle. Od początku kwietnia wygrała cztery spotkania towarzyskie - dwukrotnie z Litwą, z Węgrami oraz w sobotę pewnie ze Słowenią 5:2. Był to udany rewanż za piątkową porażkę.



Do rozpoczęcia MŚ hokeistom Seana Simpsona pozostał już tylko kontrolny mecz z Francją. Wiemy już, że w Sosnowcu nie wystąpi Olaf Bizacki, który podczas jednego z ostatnich treningów nabawił się urazu kręgosłupa.



Nasza drużyna zainauguruje zmagania starciem z Ukrainą. Następnie, ponownie w krótkim odstępie czasu, zmierzy się z francuskim zespołem.



Po dwóch dniach przerwy wróci na lodowisko, by zagrać z Kazachstanem. Potem rozegra spotkanie z Japonią, natomiast na sam koniec zmierzy się z Litwą.



Dwie najlepsze drużyny wywalczą sobie awans do hokejowej elity. Najgorsza z kolei zaliczy spadek do dywizji 1B.

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

2.05: Polska - Ukraina, godz. 19:25. Transmisja: Polsat Sport 1.

3.05: Polska - Francja, godz. 19:25. Transmisja: Polsat Sport 1.

5.05: Polska - Kazachstan, godz. 19:25. Transmisja: Polsat Sport 1.

7.05: Polska - Japonia, godz. 19:25. Transmisja: Polsat Sport 1.

8.05: Polska - Litwa, godz. 19:25. Transmisja: Polsat Sport 1.



Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.