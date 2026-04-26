Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Brakujące ogniwo naszego futbolu
Historia polskiej piłki nożnej ma już ponad sto lat. Na przestrzeni wielu dekad udało się odnieść wiele głośnych sukcesów, których może nam pozazdrościć wiele innych państw. Niestety, wciąż jednak brakuje miejsca, które mogłoby stanowić centrum tychże osiągnięć. Pojawił się pomysł stworzenia Muzeum Polskiego Futbolu.
Polska nigdy nie była i nie jest światową potęgą piłkarską, jeśli chodzi o kluby i reprezentację, ale w naszej historii nie brakuje dużych osiągnięć. Dziewięciokrotnie byliśmy uczestnikiem mistrzostw świata, na których dwukrotnie zajmowaliśmy trzecie miejsce. Do tego należy dodać złoto i dwa srebrne medale olimpijskie oraz ćwierćfinał Euro w 2016 roku.
W piłce klubowej Górnik Zabrze potrafił awansować do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, natomiast Legia Warszawa i Widzew Łódź grały w półfinale Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów. Mniejsze, ale też znaczące wyniki na Starym Kontynencie odnotowywały Wisła Kraków, Lech Poznań, Groclin Grodzisk Wielkopolski czy Ruch Chorzów.
- Muzeum to jest historia i pamięć o tych, którzy czegoś dokonali i w zasadzie nie trzeba tego uzasadniać. Ja to widzę jako miejsce wycieczek kibiców i wycieczek szkolnych, bo trzeba uczyć dzieci, że jest nie tylko Lewandowski, ale był też ktoś przed nim, a to jest ponad sto lat historii polskiej piłki - przyznał Stefan Szczepłek, dziennikarz "Rzeczpospolitej".
W innych krajach turyści mogą zwiedzać narodowe muzea piłkarskie i wcale nie trzeba być światową potęgą w tej dyscyplinie, aby móc taki obiekt posiadać. Takim przykładem jest Malta.
- Jeśli chodzi o kraje, które zajmują wysokie miejsce, liczące się w piłce nożnej, to Polska jest ostatnim krajem, który takiego muzeum nie ma - podkreślił Szczepłek.
Polski futbol to nie tylko świetne przed laty drużyny klubowe i reprezentacyjne, ale i wybitne jednostki w postaci piłkarzy i trenerów. Mowa m.in. o królu strzelców mistrzostw świata z 1974 roku, Grzegorzu Lacie.
- Młodzież miałaby co wspominać. Można nawiązać do wspaniałych lat, kiedy polski futbol był w pierwszej dziesiątce, a i w pierwszej trójce na świecie. Na pewno powinny się tam znaleźć upominki różnego rodzaju. Jak już takie muzeum powstanie, to ja przy okazji też czegoś poszukam i coś ciekawego podaruję do tego muzeum - rzekł Lato.
W tej chwili toczy się dyskusja nad powstaniem takiego miejsca. Trwa również debata, gdzie miałoby ono powstać.
Reportaż autorstwa Igora Marczaka o Muzeum Polskiej Piłki Nożnej w załączonym materiale wideo.