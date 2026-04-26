Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Brakujące ogniwo naszego futbolu

Polska nigdy nie była i nie jest światową potęgą piłkarską, jeśli chodzi o kluby i reprezentację, ale w naszej historii nie brakuje dużych osiągnięć. Dziewięciokrotnie byliśmy uczestnikiem mistrzostw świata, na których dwukrotnie zajmowaliśmy trzecie miejsce. Do tego należy dodać złoto i dwa srebrne medale olimpijskie oraz ćwierćfinał Euro w 2016 roku.

W piłce klubowej Górnik Zabrze potrafił awansować do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, natomiast Legia Warszawa i Widzew Łódź grały w półfinale Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów. Mniejsze, ale też znaczące wyniki na Starym Kontynencie odnotowywały Wisła Kraków, Lech Poznań, Groclin Grodzisk Wielkopolski czy Ruch Chorzów.

- Muzeum to jest historia i pamięć o tych, którzy czegoś dokonali i w zasadzie nie trzeba tego uzasadniać. Ja to widzę jako miejsce wycieczek kibiców i wycieczek szkolnych, bo trzeba uczyć dzieci, że jest nie tylko Lewandowski, ale był też ktoś przed nim, a to jest ponad sto lat historii polskiej piłki - przyznał Stefan Szczepłek, dziennikarz "Rzeczpospolitej".

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski? Prawdziwy napastnik. Ciągle i wciąż

W innych krajach turyści mogą zwiedzać narodowe muzea piłkarskie i wcale nie trzeba być światową potęgą w tej dyscyplinie, aby móc taki obiekt posiadać. Takim przykładem jest Malta.

- Jeśli chodzi o kraje, które zajmują wysokie miejsce, liczące się w piłce nożnej, to Polska jest ostatnim krajem, który takiego muzeum nie ma - podkreślił Szczepłek.

Polski futbol to nie tylko świetne przed laty drużyny klubowe i reprezentacyjne, ale i wybitne jednostki w postaci piłkarzy i trenerów. Mowa m.in. o królu strzelców mistrzostw świata z 1974 roku, Grzegorzu Lacie.

- Młodzież miałaby co wspominać. Można nawiązać do wspaniałych lat, kiedy polski futbol był w pierwszej dziesiątce, a i w pierwszej trójce na świecie. Na pewno powinny się tam znaleźć upominki różnego rodzaju. Jak już takie muzeum powstanie, to ja przy okazji też czegoś poszukam i coś ciekawego podaruję do tego muzeum - rzekł Lato.

W tej chwili toczy się dyskusja nad powstaniem takiego miejsca. Trwa również debata, gdzie miałoby ono powstać.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Reportaż autorstwa Igora Marczaka o Muzeum Polskiej Piłki Nożnej w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport