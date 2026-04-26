Niepewna przyszłość gwiazdora Barcelony! W tle sprawa Lewandowskiego

Anglik został w lipcu wypożyczony do Barcelony z Manchesteru United. Szybko pokazał, że ma ogromną jakość i stał się bardzo ważnym zawodnikiem w zespole Hansiego Flicka. 28-latek zaliczył łącznie we wszystkich rozgrywkach 13 bramek i 10 asyst.



"Od pierwszych tygodni wykonywał polecenia, biegał, tworzył i rozwijał się. Jednocześnie adaptował się do nowego języka, kultury i sali treningowej, która - pod wodzą Hansiego Flicka - przez rok funkcjonowała według określonego systemu taktycznego na najwyższym poziomie europejskiej piłki” – przekazał serwis BBC.



Choć Rashford spełnił oczekiwania, jego przyszłość jest niepewna. Przede wszystkim martwią się jego najbliżsi. BBC uważa jednak, że zawodnik powinien cierpliwie czekać.



"W obozie Rashforda słychać ból i frustrację. Nie może jednak panikować. Musi być cierpliwy. To normalne, sprawa zostanie rozwiązana. Flick go ceni - to oczywiste dla tych, którzy uważnie obserwują ich relacje" - napisano.



"Rozważane decyzje mają charakter finansowy, kształtowany przez zasady fair play i realia dotyczące tego, ile Barcelona może wydać. Nie są to kwestie dotyczące Rashforda jako osoby ani zawodnika" - dodano.



Dziennikarze zauważyli, że po odejściu Lewandowskiego klub będzie potrzebował dwóch napastników. Priorytetem jest Alvarez, ale poszukiwany jest również drugi zawodnik, który profilem będzie przypominał Yamala. "Nie jest to jednak Rashford" - zaznaczono.



BBC dostrzega, że Anglik zrobi wszystko, by pozostać w katalońskim klubie.



"Dawno nie był tak szczęśliwy, gra dużo swobodniej. Ten dystans emocjonalny, który w Anglii był odbierany jako obojętność, w rzeczywistości bardziej przypomina kogoś, kto - przez doświadczenie - nauczył się, że świat futbolu nie zawsze się o ciebie troszczy, nawet jeśli pod każdym względem radzisz sobie bardzo dobrze" - podsumowano.