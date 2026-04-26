Niewiadoma trzecia w klasyku Liege-Bastogne-Liege

Holenderka, która cztery dni wcześniej wygrała też Strzałę Walońską, a w tym sezonie ma też już na swoim koncie triumf w Dookoła Flandrii, samotne prowadzenie objęła na 34 km przed metą i do końca walczyła głównie sama ze sobą. Wyścig ukończyła w czasie 4:10.22. To jej trzecia wygrana w tym klasyku i w sumie siódma w tym sezonie.

Druga była jej rodaczka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) ze stratą 1.29, taką samą jak trzecia Niewiadoma. Obie były częścią grupy pościgowej za Vollering.

Polka powtórzyła sukces z 2017 roku, gdy również była trzecia w pierwszej edycji Liege-Bastogne-Liege.

31-letnia kolarka już wcześniej potwierdziła dobrą formę w dwóch pierwszych odsłonach tzw. tryptyku ardeńskiego, zajmując drugie miejsce w minioną niedzielę w Amstel Gold Race oraz czwarte w Strzale Walońskiej.

26. miejsce ze stratą 5.13 zajęła Karolina Perekitko (Mayenne Monbana My Pie).

Liege-Bastogne-Liege jest najstarszym klasykiem kolarskim, organizowanym od 1892 roku. Wcześniej w 112. edycji wyścigu mężczyzn trzeci raz z rzędu triumfował Słoweniec Tadej Pogacar. Kobiety ścigały się dopiero po raz 10.

Wyniki:

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ) 4:10.22

2. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech) strata 1.29

3. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM)

4. Anna van der Breggen (Holandia/SD Worx-Protime) ten sam czas

5. Paula Blasi (Hiszpania/UAE Team ADQ) 1.48

6. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek)

26. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 5.13

PAP