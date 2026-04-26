Niewiadoma trzecia w klasyku Liege-Bastogne-Liege

Inne

Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) zajęła trzecie miejsce w klasyku kolarskim Liege-Bastogne-Liege. Na liczącej 156 km trasie zwyciężyła Holenderka Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

Kobieta w czapce i okularach przeciwsłonecznych
fot. PAP
Holenderka, która cztery dni wcześniej wygrała też Strzałę Walońską, a w tym sezonie ma też już na swoim koncie triumf w Dookoła Flandrii, samotne prowadzenie objęła na 34 km przed metą i do końca walczyła głównie sama ze sobą. Wyścig ukończyła w czasie 4:10.22. To jej trzecia wygrana w tym klasyku i w sumie siódma w tym sezonie.

 

Druga była jej rodaczka Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) ze stratą 1.29, taką samą jak trzecia Niewiadoma. Obie były częścią grupy pościgowej za Vollering.

 

Polka powtórzyła sukces z 2017 roku, gdy również była trzecia w pierwszej edycji Liege-Bastogne-Liege.

 

31-letnia kolarka już wcześniej potwierdziła dobrą formę w dwóch pierwszych odsłonach tzw. tryptyku ardeńskiego, zajmując drugie miejsce w minioną niedzielę w Amstel Gold Race oraz czwarte w Strzale Walońskiej.

 

26. miejsce ze stratą 5.13 zajęła Karolina Perekitko (Mayenne Monbana My Pie).

 

Liege-Bastogne-Liege jest najstarszym klasykiem kolarskim, organizowanym od 1892 roku. Wcześniej w 112. edycji wyścigu mężczyzn trzeci raz z rzędu triumfował Słoweniec Tadej Pogacar. Kobiety ścigały się dopiero po raz 10.

 

Wyniki:

 

1. Demi Vollering (Holandia/FDJ United-SUEZ) 4:10.22
2. Puck Pieterse (Holandia/Fenix-Premier Tech) strata 1.29
3. Katarzyna Niewiadoma (Polska/Canyon-SRAM)
4. Anna van der Breggen (Holandia/SD Worx-Protime) ten sam czas
5. Paula Blasi (Hiszpania/UAE Team ADQ) 1.48
6. Isabella Holmgren (Kanada/Lidl-Trek)
...
26. Karolina Perekitko (Polska/Mayenne Monbana My Pie) 5.13

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKOLARSTWO
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

