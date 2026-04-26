Odwrócili losy serii! Polacy z medalem siatkarskich mistrzostw Austrii

"Normanowie", którzy zakończyli sezon zasadniczy na 3. miejscu w ligowej tabeli, w play-offach najpierw odprawili UVC Graz, wygrywając w serii do trzech zwycięstw 3-1, ale w półfinale musieli uznać wyższość wicelidera po fazie regularnej, TSV Hartberg (0-3 w serii).

W rywalizacji o brąz ekipie Union Raiffeisen Waldviertel przyszło zmierzyć się z najlepszą drużyną pierwszej części sezonu, SK Zadruga Aich/Dob, która z 18 meczów wygrała aż 15, a play-offy rozpoczęła od rozbicia VBK Klagenfurt, wygrywając poszczególne mecze serii po 3:0.

W półfinale play-offów ekipia z Bleiburga przegrała jednak sensacyjnie z UVC McDonalds Ried/Innkreis i musiała walczyć "tylko" o trzecie miejsce.

Pierwsze - wyjazdowe - starcie o brązowy medal wygrali po tie-breaku siatkarze SK Zadruga Aich/Dob, ale zespół Kornela Kowalewskiego i Michała Peciakowskiego w kapitalny sposób odwrócił losy serii, najpierw doprowadzając do remisu po niesamowitym wyjazdowym zwycięstwie 3:0 (w setach do 18, 22 i 17), a następnie postawił kropkę nad "i", triumfując w decydującym spotkaniu 3:1.

Kornel Kowalewski miał spory wkład w wywalczenie przez klub brązowego medalu. Polski środkowy, znany między innymi z występów w KGHM Chrobrym Głogów, znalazł się wśród 15 najlepiej blokujących zawodników ligi.