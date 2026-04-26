Patryk Wronka przed MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu: Kibice nas poniosą

Z każdym dniem coraz bardziej czuć tę adrenalinę związaną z mistrzostwami świata w Sosnowcu. Przed wami pięć trudnych spotkań z różnej klasy rywalami i cel jest chyba jest tylko jeden - powalczyć przed własną publicznością o grę w Elicie.



Taki jest plan. Wiem, że to będą trudne mistrzostwa, oprócz nas jest pięć bardzo wyrównanych drużyn i myślę, że takie małe rzeczy mogą decydować o tym, kto zagra w Elicie, a kto w tej Dywizji zostanie lub z niej spadnie. Musimy już powoli gdzieś o tym myśleć, ale czasu na to za dużo nie ma. Mamy jeszcze jeden sparing, więc jeszcze dużo rzeczy przed nami do przetrenowania. Chcemy żeby to wyglądało optymalnie, ale jeszcze mamy trochę rzeczy do poprawy.



Chciałbym wrócić do 2023 roku i szczęśliwego dla nas turnieju w Wielkiej Brytanii, gdy awansowaliśmy do Elity po ponad dwudziestu latach przerwy. Wtedy kluczem do zajęcia miejsca premiowanego awansem były świetnie rozgrywane przez was przewagi. Tak dobrze jak wówczas grającej w tym elemencie reprezentacji nie oglądaliśmy już dawno. Czy teraz podczas zmagań w Sosnowcu będzie podobnie?



Czy będzie podobnie to zobaczymy, ale na pewno te przewagi były wtedy ważne i tak jak już wcześniej powiedziałem, że takie te małe rzeczy, jak właśnie przewagi i gra tych formacji specjalnych, mogą być decydujące. Grając pięciu na pięciu, to wynik może być na styku. Będzie jedna przewaga i trzeba ją wykorzystać, więc na pewno to będzie bardzo ważny element i będziemy chcieli być w nim skuteczni.



W zeszłym roku z powodu kontuzji nie grałeś w Sfantu Gheorghe. Teraz walczysz o miejsce w kadrze. Jest nowy selekcjoner i tym samym nowe rozdanie. Czy zmienił się sposób przygotowań do imprezy rangi mistrzowskiej?



Zdecydowanie. Teraz jest zupełnie inaczej niż ja pamiętam za trenera Kalabera. Teraz taktycznie trochę inaczej to wygląda, więc te zmiany są i tak samo reprezentacja się trochę zmieniła. Myślę, że te wcześniejsze sparingi naprawdę pokazały, że gramy dobrze. Wyglądamy nieźle i jeszcze mamy tych kilka dni żeby polepszyć to wszystko, bo czekają nas bardzo trudne mecze.



Bardzo często mówi się, że ściany, w tym przypadku ściany lodowiska w Sosnowcu, pomagają gospodarzom. Z drugiej strony może być też taka sytuacja, że doping polskich kibiców zamiast pomóc, będzie paraliżował wasze poczynania. Czy masz taki złoty środek, żeby te ściany pomagały, a nie przeszkadzały?



Uważam, że zawsze gdy grasz u siebie, to jest to jest jakiś przywilej i to jest dodatkowy zawodnik dla nas. W momencie gdy już wychodzisz na lód, to zbytnio się o tym nie myśli. Zatem jaka recepta? Myślę, że jak będzie fajny wyrównany mecz i będziemy mieli gdzieś te sytuacje bramkowe, to tutaj kibice nas poniosą i to będzie dla nas na plus.



