Pękła magiczna granica! Sebastian Sawe przebiegł maraton w mniej niż dwie godziny

Dotychczas najszybszym maratończykiem w historii był inny zawodnik z Kenii Kelvin Kiptum - 2:00.35 w 2023 roku w Chicago, natomiast Assefa poprawiła własny wynik sprzed roku ze stolicy wielkiej Brytanii o dziewięć sekund.

Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Etiopczyk Yomif Kejelcha, który startował w oficjalnych zawodach w maratonie po raz pierwszy karierze i także przeszedłby do historii, gdyby nie Sawe - uzyskał 1:59.41. Trzeci Jacob Kiplimo z Ugandy pokonał trasę w czasie 2:00.28, co również jest wynikiem lepszym od dotychczasowego rekordu Kiptuma.

Kiptum zginął w lutym 2024 roku w wypadku samochodowym w Kenii.

Assefa stoczyła zaciętą walkę z Kenijkami Hellen Obiri i Joyciline Jepkosgei, które również uzyskały bardzo dobre wyniki. Obiri była druga w czasie 2:15.53, a Jepkosgei trzecia - 2:15.55.

Rekord Assefy odnosi się do maratonów kobiecych. W biegach mieszanych rekord trasy należy do Brytyjki Pauli Radcliffe, która w 2003 roku była o 16 sekund szybsza. Najszybsza w historii była natomiast w październiku 2024 roku Kenijka Ruth Chepngetich - 2:09.56.

PAP