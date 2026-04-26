Pietuszewski znów to zrobił! FC Porto coraz bliżej tytułu

FC Porto po odpadnięciu z krajowych pucharów oraz Ligi Europy pozostaje wyłącznie w walce o mistrzostwo Portugalii. Piłkarze Francesco Farioliego są jednak blisko odzyskania tytułu. Aby zrobić kolejny krok w stronę upragnionego celu, trzeba było wygrać z Estrellą.

Od początku na murawie zobaczyliśmy wszystkich trzech Polaków: Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka oraz Oskara Pietuszewskiego. Ten ostatni błysnął już w 3. minucie, kiedy z łatwością minął jednego z rywali. Zwlekał jednak zbyt długo z podaniem i stracił futbolówkę.



Po chwili Jan Bednarek miał znakomitą szansę do zdobycia bramki po rzucie wolnym. Minimalnie spudłował.



Pietuszewski był bardzo aktywny, wygrywał pojedynki, ale w decydującym momencie źle podawał piłkę albo po prostu był blokowany. W 15. minucie skrzydłowy fantastycznie minął dwóch obrońców, po czym został sfaulowany w polu karnym. Arbiter podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Deniz Gul.



Od tamtej pory tempo gry nieco się uspokoiło. W 37. minucie znów Pietuszewski pokazał, co potrafi. Minął rywala, zszedł z piłką do środka i zagrał na prawą stronę. Costa przyjął i dośrodkował idealnie na głowę Deniza Gula, który zanotował drugie trafienie.



Do przerwy wynik nie uległ zmianie.



Tuż po przerwie Pietuszewski znów wszedł w pojedynek z rywalem. Tym razem wylądował jednak na murawie po zderzeniu z Abrahamem Marcusem. O faulu nie mogło być jednak mowy.



W 51. minucie świetną interwencją popisał się David Grilo po uderzeniu Jakuba Kiwiora, który trafił w piłkę barkiem. Po chwili Polak niepokojąco upadł po starciu z rywalem, ale mógł jednak kontynuować grę.



Kiwior miał dużo szczęścia po uderzeniu Marcusa, który uciekł mu spod kontroli. Nigeryjczyk uderzył jednak w boczną siatkę. W 63. minucie Marcus zanotował pudło roku, kiedy będąc tuż przed pustą bramką, trafił jednak w słupek. Kiwior po raz kolejny zgubił rywala.



Goście popełniali coraz więcej błędów. Nagle Langa wrzucił piłkę na pole karne, gdzie znowu znalazł się Marcus. Popisową interwencję zaliczył Diogo Costa.



Była 79. minuta, kiedy po dośrodkowaniu van Hooijdonka, kompletnie niekryty Jovane uderzył piłkę głową i pokonał bramkarza.



Mimo że Estrella próbowała, nie była w stanie strzelić drugiego gola. Tym samym FC Porto wygrało 2:1 i powiększyło przewagę w ligowej tabeli nad Benficą do siedmiu punktów. Trzeci jest Sporting, który traci już 11 punktów, ale ma dwa spotkania mniej. Do zakończenia rozegrywek pozostały trzy kolejki.

Estrella - FC Porto 1:2 (0:2)



Bramki: Jovane (79') - Gul (17' k., 37')



Estrella: Grilo - Scholze (46' Jovane), Leković, Otavio, Langa - Doue (46' Moreira), Jansson (46' Encada), Stoica (73' Alisson Souza) - Marcus, Rodrigo Pinho, Rodrigo (73' van Hooijdonk)



FC Porto: Diogo Costa - Alberto Costa (70' Fernandes), Thiago Silva, Bednarek, Kiwior (84' Fofana) - Froholdt, Rosario, Veiga (70' Mora) - Pepe (61' William Gomes), Gul (61' Moffi), Pietuszewski



Żółte kartki: Jansson, Leković, van Hooijdonk - Gul, Moffi