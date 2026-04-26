PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo online

Lech Poznań ma coraz większe szanse na mistrzostwo Polski. Będzie miał dużą szansę udowodnić, że zasługuje na obronę tytułu. Jego rywalem będzie Legia Warszawa.

- Dojdzie do spotkania drużyn, które statystycznie mają najwięcej punktów oczekiwanych. My jesteśmy na pierwszym miejscu, a Legia na drugim. W rzeczywistej tabeli jesteśmy liderem, ale nasz rywal powinien mieć więcej punktów i być wyżej - przekazał trener Niels Frederiksen, cytowany przez PAP.

- Legia ma dobrą serię, wiele udanych występów za sobą. Dlatego czeka nas bardzo trudny mecz. (...) Legia ma bardzo dobrą strukturę gry, szczególnie w defensywie. Do tego też wielu jakościowych piłkarzy i duży potencjał w ofensywie - dodał.

Marek Papszun przyznał, że mimo długiej serii bez porażki, zespół wciąż nie może być pewny o utrzymanie.

- Czeka nas duży mecz, klasyk ekstraklasy. Teraz wszystko się rozstrzyga, więc sytuacja jest specyficzna. Nie mamy jeszcze bezpiecznej sytuacji. Presja ciąży na obu zespołach i oba będą chciały zwyciężyć - podsumował.

