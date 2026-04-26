PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo online

Wisła Płock praktycznie zagwarantowała już sobie utrzymanie w lidze. - Uważam, że to są duże rzeczy, że my po 29 kolejkach mamy 45 punktów i zostaniemy na przyszły sezon w ekstraklasie. Jeszcze bardziej piękne jest to, że dzisiaj możemy patrzeć przed siebie i powalczyć w każdym meczu o trzy punkty - przekazał trener Mariusz Misiura, cytowany przez PAP.

ZOBACZ TAKŻE: Najstarszy polski klub odsłonił kulisy! Tak doszło do nagłej zmiany trenera

Kolejnym rywalem Wisły będzie Radomiak, który wciąż walczy o ligowy byt. Przed tygodniem piłkarze Bruno Baltazara zanotowali niezwykle ważne zwycięstwo w starciu z Widzewem Łódź.

- Mogę zdradzić, że bardzo lubię oglądać tę drużynę w akcji. Jeśli mam tylko taką możliwość, to często wybieram się do Radomia, żeby oglądać ich mecze. Na pewno czeka nas spotkanie z drużyną, która będzie chciała mieć większe posiadanie piłki, będzie chciała nas zdominować przez atak pozycyjny - ocenił szkoleniowiec Wisły.

HP, PAP