Kolejne starcie wielkiego finału PlusLigi czas zacząć! Już w środę o godz. 17:30 siatkarze Bogdanki LUK Lublin i Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się w drugim starciu decydującej rywalizacji. Po pierwszym spotkaniu do złotego medalu przybliżyli się Zawiercianie, którzy nie oddali podopiecznym trenera Stephana Antigi nawet jednego seta.

– Zagraliśmy kapitalne spotkanie – ocenił trener zespołu z Zawiercia Michał Winiarski - Mimo nerwowego początku, później ustabilizowaliśmy naszą grę. Cieszę się, że zagraliśmy tak, jak trenujemy przez cały tydzień. Było widać, że nasza forma zwyżkuje - dodał szkoleniowiec.

Tym razem o wygraną może być znacznie trudniej, zwłaszcza że Lublinianie wracają do swojej hali "Globus", który sprzyja im w najtrudniejszych momentach, zwłaszcza w elemencie zagrywki. Na to liczą kibice Bogdanki, bowiem moc ofensywna zza linii dziewiątego metra w drużynie Antigi jest niezwykle duża. Przekonał się o tym boleśnie PGE Projekt Warszawa, który nie zdołał powstrzymać w półfinale serwującego Wilfredo Leona. Wagę tego elementu podkreślał również kapitan Bogdanki - Marcin Komenda.

- Wiemy, jaką siłę ognia mają rywale z Zawiercia. Łatwa zagrywka ich nakręca. Pokazali dużo jakości, ale presja z naszej strony musi być większa - mówił rozgrywający lubelskiego klubu.

W środę zatem okaże się czy rywalizacja potrwa jeszcze dłużej, a Bogdanka powróci do rywalizacji o złoto, albo czy to Zawiercianie będą mieli przed sobą tylko jeden krok w walce o upragnione mistrzostwo Polski.

Transmisja TV i stream online drugiego finałowego meczu PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę 29 kwietnia od godz. 17:15 w Polsacie Sport 1 oraz od godz. 17:00 w Polsacie Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna również w Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport