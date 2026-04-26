Polsat Sport Talk - 27.04. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Przemysław Odrobny gościem Polsat Sport Talk
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Przemysław Odrobny.
Głównym tematem rozmowy z byłym reprezentantem Polski będą rozpoczynające się w sobotę w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie z udziałem Biało-Czerwonych.
W dyskusji poruszona zostanie również kwestia szkolenia młodzieży.
Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 27 kwietnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl
