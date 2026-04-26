Porażka Gliwiczan w Lublinie

PGE Start Lublin w drugiej połowie gonił Tauron GTK Gliwice i ostatecznie wygrał 86:82 w meczu 28. kolejki ORLEN Basket Ligi.

Jordan Wright poprowadził PGE Start Lublin do zwycięstwa nad Tauron GTK Gliwice

Lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy po trójkach Kuby Piśli i Michaela Oguine’a mieli 10 punktów przewagi. Później rosła dzięki zagraniom Wesa Gordona! Po wsadzie Macieja Bendera wynosiła maksymalnie 19 punktów. Sytuację lekko poprawił jeszcze Liam O’Reilly - po 10 minutach było 13:31.

 

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk gonił, ale znów nie dogonił. Porażka Wrocławian w ligowym klasyku

 

Quincy Ford zaraz na początku drugiej kwarty znacznie zmniejszał straty. Wes Gordon i Piśla szybko uspokoili sytuację przyjezdnych. Tauron GTK ciągle było drużyną zdecydowanie lepszą, a swoją trójkę niespodziewanie dokładał także Maciej Bender. Dobrze minuty na parkiecie wykorzystywał również Kajetan Misztal. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:55.

 

Po przerwie za odrabiania strat wziął się głównie Jordan Wright - po jego kolejnym trafieniu zespół trenera Wojciecha Kamińskiego zbliżył się na 10 punktów. To nie był koniec - Lublinianie w pewnym momencie po jego kolejnej akcji przegrywali już tylko sześcioma punktami. Dzięki zagraniu Filipa Puta po 30 minutach było tylko 62:66.

 

W czwartej kwarcie po kontrze wykończonej przez Kubę Piślę ekipa trenera Nebojsy Vidicia ponownie miała 11 punktów przewagi. Gospodarze nie zamierzali się poddawać i znowu krok po kroku odrabiali straty - dzięki zagraniu Wrighta zbliżyli się na dwa punkty. W końcu przewagę swojej ekipie dawał Liam O'Reilly. W końcówce lepiej radziła sobie drużyna z Lublina, mimo starań Kacpra Gordona. PGE Start zwyciężył ostatecznie 86:82.

 

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jordan Wright z 27 punktami i 3 asystami. Dla gości 17 punktów i 3 zbiórki zdobył Kuba Piśla.

 

 

ORLEN Basket Liga - 28. kolejka

PGE Start Lublin - Tauron GTK Gliwice 86:82 (13:31, 27:24, 22:11, 24:16)

 

PGE Start: Jordan Wright 27, Liam O’reilly 21, Quincy Ford 14, Filip Put 7, Bryan Griffin 7, Conner Frankami 6, Courtney Ramey 4, Michał Krasuski 0;

 

Tauron GTK: Kuba Piśla 17, Ivan Almeida 15, Wesley Gordon 14, Kacper Gordon 13, Kajetan Misztal 9, Michael Oguine 9, Maciej Bender 5, Michał Jodłowski 0.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Energa Czarni Słupsk - Energa Trefl Sopot. Skrót meczu

