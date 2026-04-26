Porażka Kędziory w finale. Jego asysta to było za mało
PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie, przegrał z OFI Kreta po dogrywce 2:3 w rozegranym w Wolos finale Pucharu Grecji. Piłkarz reprezentacji Polski zanotował asystę przy pierwszym golu dla swojego zespołu.
PAOK prowadził od 15. minuty po trafieniu Giannisa Michailidisa, ale dwie następne bramki zdobyli zawodnicy z Krety - Taxiarchis Fountas (28) i Argentyńczyk Thiago Nuss (50). Wyrównał w siódmej minucie doliczonego czasu gry Szwed Alexander Jeremejeff.
ZOBACZ TAKŻE: Spektakularny gol w Holandii! Najpierw ośmieszył obronę, a potem pewnie pokonał Polaka
W dogrywce zwycięstwo OFI zapewnił Belg Aaron Leya Iseka, wykorzystując w 105. minucie rzut karny.
Drużyna z Krety po raz drugi sięgnęła po to trofeum, powtarzając sukces z 1987 roku.