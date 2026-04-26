Portugalczycy wydali wyrok ws. Pietuszewskiego! Wymowne słowa

Hubert PawlikPiłka nożna

FC Porto już niebawem zakończy sezon. Do rozegrania pozostały mu jeszcze cztery mecze. Dziennik "A Bola" rozpisał się na temat zespołu Francesco Farioliego i wspomniał o transferze Oskara Pietuszewskiego.

Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto z numerem 77 na plecach, odwrócony tyłem do widza, z ręką przy ustach.
Fot. AFP
Oskar Pietuszewski

Dziennikarze zaznaczyli, że kiedy FC Porto zmagało się z "przeciwnościami losu", ponieważ kontuzji doznali m.in. Nahuen Perez, Luuk de Jong czy przede wszystkim Samu, szkoleniowiec Francesco Farioli wiedział "jak stawić czoła wyzwaniom". Kluczowe okazały się transfery.

 

"Po imponującej pierwszej połowie sezonu, FC Porto nieco osłabło na początku roku, ale nigdy nie zwolniło tempa" - napisano.


"Fakt, że zarząd klubu był chirurgiczny podczas styczniowego okienka transferowego, był również cennym atutem, zwłaszcza po pozyskaniu Thiago Silvy, Fofany i Oskara Pietuszewskiego. Dodali oni jakości drużynie i dali opcje trenerowi, biorąc pod uwagę, że niektórzy gracze, tacy jak Victor Froholdt, pokazali wyraźne oznaki zmęczenia" - przekazano.


Pietuszewski rozegrał dotąd dla portugalskiej drużyny 14 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Polak występował jedynie w rozgrywkach krajowych, gdyż nie został zgłoszony do Ligi Europy.


FC Porto rozegra kolejny mecz już w niedzielę 26 kwietnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Estrellą. Jeśli wygra, będzie miało już osiem punktów przewagi w ligowej tabeli nad Benficą na trzy kolejki przed końcem rozgrywek.

Przejdź na Polsatsport.pl
FC PORTOINNEOSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

