Portugalczycy wydali wyrok ws. Pietuszewskiego! Wymowne słowa

Dziennikarze zaznaczyli, że kiedy FC Porto zmagało się z "przeciwnościami losu", ponieważ kontuzji doznali m.in. Nahuen Perez, Luuk de Jong czy przede wszystkim Samu, szkoleniowiec Francesco Farioli wiedział "jak stawić czoła wyzwaniom". Kluczowe okazały się transfery.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew wciąż walczy o utrzymanie! Ważne zwycięstwo drużyny Vukovica



"Po imponującej pierwszej połowie sezonu, FC Porto nieco osłabło na początku roku, ale nigdy nie zwolniło tempa" - napisano.



"Fakt, że zarząd klubu był chirurgiczny podczas styczniowego okienka transferowego, był również cennym atutem, zwłaszcza po pozyskaniu Thiago Silvy, Fofany i Oskara Pietuszewskiego. Dodali oni jakości drużynie i dali opcje trenerowi, biorąc pod uwagę, że niektórzy gracze, tacy jak Victor Froholdt, pokazali wyraźne oznaki zmęczenia" - przekazano.



Pietuszewski rozegrał dotąd dla portugalskiej drużyny 14 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Polak występował jedynie w rozgrywkach krajowych, gdyż nie został zgłoszony do Ligi Europy.



FC Porto rozegra kolejny mecz już w niedzielę 26 kwietnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Estrellą. Jeśli wygra, będzie miało już osiem punktów przewagi w ligowej tabeli nad Benficą na trzy kolejki przed końcem rozgrywek.