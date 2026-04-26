Przyznano ostatnie medale ME. Jak wypadli Polacy?
Brytyjka Emily Campbell, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, zdobyła w gruzińskim Batumi złoty krążek mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii + 86 kg. To jej piąty tytuł na ME w najcięższej kategorii wagowej.
Poprzednio triumfowała w 2021 roku w Moskwie, w 2022 w Tiranie, w 2023 w Erywaniu i w 2024 w Sofii. W igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 była druga, a dwa lata temu w Paryżu trzecia.
Teraz w Batumi uzyskała w dwuboju 276 kg (117+159). Drugie miejsce wywalczyła Norweżka Solfrid Koanda 275 kg (119+156), a trzecie Gruzinka Anastasiia Hotfrid 262 (118+144).
Ostatniego dnia turnieju mężczyźni wystąpili w kat. +110 kg. Głównym i jedynym kandydatem do złotego medalu był Ormianin Lalayan Varazdat, dwukrotny mistrz świata i Europy, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024. Tam w dwuboju osiągnął 467 kg, tyle samo zaliczył w mistrzostwach świata w tym samym roku w Bahrajnie. W obu startach miał w rwaniu 215 kg, a w podrzucie 252 kg.
W Batumi Varazdat nie zawiódł. W rwaniu uzyskał 210 kg, zdecydowanie prowadził, miał 18 kg przewagi nad drugim Rosjaninem Daniłem Wagaitsewem. W podrzucie, gdy rywale zaczynali bój od 200-210 kg, on spokojnie czekał na rozwój sytuacji. I zaczął od 241 kg, gdy inni już zakończyli start i się pakowali. Varazdat w pierwszym podejściu zaliczył 241 kg, potem na sztangę zadysponował 253 kg. Pierwsze podejście spalił, drugie także... Zdobył złoty medal uzyskując w dwuboju 451 kg (210+241).
Drugi był Rosjanin Wagaitsew 425 kg (192+233), a trzeci jego rodak Timur Naniew 418 kg (191+227).
Polacy start w mistrzostwach Europy w Gruzji zakończyli w piątek. Do kraju wracają bez medali.
Medaliści ME 2026 w podnoszeniu ciężarów w Batumi:
kobiety
48 kg:
1. Giulia Imperio (Włochy) 176 (78+98)
2. Kateryna Malaszczuk (Ukraina) 172 (77+95)
3. Boyana Kostadinowa (Bułgaria) 169 (77+92)
53 kg:
1. Nina Sterckx (Belgia) 210 (116+94)
2. Mihaela Cambei (Rumunia) 209 (114+95)
3. Cansel Ozkan (Turcja) 198 (106+92)...
11. Oliwia Drzazga (Polska) 170 (73+97)
kat. 58 kg:
1. Kamila Konotop (Ukraina) 221 (100+121)
2. Aleksandra Grigorian (Armenia) 210 (91+119)
3. Olga Te (Rosja) 209 (93+116)
...
9. Maria Połka (Polska) 188 (82+102)
kat. 63 kg:
1. Sarah Davies (W. Brytania) 219 (94+125)
2. Alina Szapanawa (Rosja) 218 (96+122)
3. Diana Majsejewicz (Rosja) 217 (97+120)
...
8. Wiktoria Wołk (Polska) 208 (95+113)
kat. 69 kg:
1. Siuzanna Wałodzka (Rosja) 237 (108+125)
2. Zarina Gusałowa (Rosja) 232 (105+127)
3. Lisa Marie Schweizer (Niemcy) 231 (109+122)
...
6. Martyna Dołęga (Polska) 227 (103+124)
kat. 77 kg:
1. Janette Ylisoini (Finlandia) 247 (113+134)
2. Warwara Kuzminowa (Rosja) 244 (112+132)
3. Iryna Dombrowska (Ukraina) 243 (110+133)
...
19. Maria Karolak (Polska) 210 (95+115)
kat. 86 kg:
1. Emma Poghosjan (Armenia) 248 (107+141)
2. Jana Sotiewa (Rosja) 247 (112+135)
3. Dodo Nzeso Ngake (W. Brytania) 240 (111+129)
...
10. Weronika Zielińska (Polska) 219 (95+124)
kat. + 86 kg:
1. Emily Campbell (W. Brytania) 276 (117+159)
2. Solfrid Koanda (Norwegia) 275 (119+156)
3. Anastasiia Hotfrid (Gruzja) 262 (118+144)
mężczyźni:
kat. 60 kg:
1. Angel Rusew (Bułgaria) 275 (120+155)
2. Garnik Cholokian (Armenia) 274 (124+150)
3. Yigit Erdogan (Turcja) 269 (121+148)
kat. 65 kg:
1. Muhammed Furkan Ozbek (Turcja) 323 (143+180)
2. Iwan Dimow (Bułgaria) 317 (145+172)
3. Ferdi Hardal (Turcja) 293 (135+158)
kat. 71 kg:
1. Yusuf Fehmi Genc (Turcja) 332 (147+185)
2. Gor Sahakjan (Armenia) 330 (150+180)
3. Jegor Papu (Rosja) 328 (145+183)
...
10. Piotr Kudłaszyk (Polska) 293 (131+162)
kat. 79 kg:
1. Gevorg Serobian (Rosja) 341 (161+180)
2. Briken Calja (Albania) 340 (153+187)
3. Martin Poghosjan (Armenia) 338 (152+186)
...
12. Konrad Łazuga (Polska) 317 (147+170)
13. Kacper Urban (Polsk) 315 (145+170)
kat. 88 kg
1. Marin Robu (Mołdawia) 373 (173+200)
2. Zurab Mchaladze (Gruzja) 363 (163+200)
3. Andranik Karapetjan (Bośnia i Hercegowina) 361 (167+194)
...
13. Oskar Ołubek (Polska) 326 (145+181)
kat. 94 kg:
1. Karlos May Nasar (Bułgaria) 386 (176+210)
2. Ara Aghanian (Armenia) 381 (175+206)
3. Romain Imadouchene (Francja) 370 (163+207)
...
9. Patryk Sawulski (Polska) 340 (152+188)
kat. 110 kg:
1. Garik Karapetjan (Armenia) 415 (189+226)
2. Luis Lauret (Rumunia) 414 (195+219)
3. Hristo Hristow (Bułgaria) 412 (190+222)
kat. + 110 kg:
1. Lalayan Varazdat (Armenia) 451 (210+241)
2. Danił Wagaitsew (Rosja) 425 (192+233)
3. Timur Naniew (Rosja) 418 (191+227)