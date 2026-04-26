Przyznano ostatnie medale ME. Jak wypadli Polacy?

Poprzednio triumfowała w 2021 roku w Moskwie, w 2022 w Tiranie, w 2023 w Erywaniu i w 2024 w Sofii. W igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 była druga, a dwa lata temu w Paryżu trzecia.

Teraz w Batumi uzyskała w dwuboju 276 kg (117+159). Drugie miejsce wywalczyła Norweżka Solfrid Koanda 275 kg (119+156), a trzecie Gruzinka Anastasiia Hotfrid 262 (118+144).

Ostatniego dnia turnieju mężczyźni wystąpili w kat. +110 kg. Głównym i jedynym kandydatem do złotego medalu był Ormianin Lalayan Varazdat, dwukrotny mistrz świata i Europy, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024. Tam w dwuboju osiągnął 467 kg, tyle samo zaliczył w mistrzostwach świata w tym samym roku w Bahrajnie. W obu startach miał w rwaniu 215 kg, a w podrzucie 252 kg.

W Batumi Varazdat nie zawiódł. W rwaniu uzyskał 210 kg, zdecydowanie prowadził, miał 18 kg przewagi nad drugim Rosjaninem Daniłem Wagaitsewem. W podrzucie, gdy rywale zaczynali bój od 200-210 kg, on spokojnie czekał na rozwój sytuacji. I zaczął od 241 kg, gdy inni już zakończyli start i się pakowali. Varazdat w pierwszym podejściu zaliczył 241 kg, potem na sztangę zadysponował 253 kg. Pierwsze podejście spalił, drugie także... Zdobył złoty medal uzyskując w dwuboju 451 kg (210+241).

Drugi był Rosjanin Wagaitsew 425 kg (192+233), a trzeci jego rodak Timur Naniew 418 kg (191+227).

Polacy start w mistrzostwach Europy w Gruzji zakończyli w piątek. Do kraju wracają bez medali.

Medaliści ME 2026 w podnoszeniu ciężarów w Batumi:

kobiety

48 kg:

1. Giulia Imperio (Włochy) 176 (78+98)

2. Kateryna Malaszczuk (Ukraina) 172 (77+95)

3. Boyana Kostadinowa (Bułgaria) 169 (77+92)

53 kg:

1. Nina Sterckx (Belgia) 210 (116+94)

2. Mihaela Cambei (Rumunia) 209 (114+95)

3. Cansel Ozkan (Turcja) 198 (106+92)...

11. Oliwia Drzazga (Polska) 170 (73+97)

kat. 58 kg:

1. Kamila Konotop (Ukraina) 221 (100+121)

2. Aleksandra Grigorian (Armenia) 210 (91+119)

3. Olga Te (Rosja) 209 (93+116)

...

9. Maria Połka (Polska) 188 (82+102)

kat. 63 kg:

1. Sarah Davies (W. Brytania) 219 (94+125)

2. Alina Szapanawa (Rosja) 218 (96+122)

3. Diana Majsejewicz (Rosja) 217 (97+120)

...

8. Wiktoria Wołk (Polska) 208 (95+113)

kat. 69 kg:

1. Siuzanna Wałodzka (Rosja) 237 (108+125)

2. Zarina Gusałowa (Rosja) 232 (105+127)

3. Lisa Marie Schweizer (Niemcy) 231 (109+122)

...

6. Martyna Dołęga (Polska) 227 (103+124)

kat. 77 kg:

1. Janette Ylisoini (Finlandia) 247 (113+134)

2. Warwara Kuzminowa (Rosja) 244 (112+132)

3. Iryna Dombrowska (Ukraina) 243 (110+133)

...

19. Maria Karolak (Polska) 210 (95+115)

kat. 86 kg:

1. Emma Poghosjan (Armenia) 248 (107+141)

2. Jana Sotiewa (Rosja) 247 (112+135)

3. Dodo Nzeso Ngake (W. Brytania) 240 (111+129)

...

10. Weronika Zielińska (Polska) 219 (95+124)

kat. + 86 kg:

1. Emily Campbell (W. Brytania) 276 (117+159)

2. Solfrid Koanda (Norwegia) 275 (119+156)

3. Anastasiia Hotfrid (Gruzja) 262 (118+144)

mężczyźni:

kat. 60 kg:

1. Angel Rusew (Bułgaria) 275 (120+155)

2. Garnik Cholokian (Armenia) 274 (124+150)

3. Yigit Erdogan (Turcja) 269 (121+148)

kat. 65 kg:

1. Muhammed Furkan Ozbek (Turcja) 323 (143+180)

2. Iwan Dimow (Bułgaria) 317 (145+172)

3. Ferdi Hardal (Turcja) 293 (135+158)

kat. 71 kg:

1. Yusuf Fehmi Genc (Turcja) 332 (147+185)

2. Gor Sahakjan (Armenia) 330 (150+180)

3. Jegor Papu (Rosja) 328 (145+183)

...

10. Piotr Kudłaszyk (Polska) 293 (131+162)

kat. 79 kg:

1. Gevorg Serobian (Rosja) 341 (161+180)

2. Briken Calja (Albania) 340 (153+187)

3. Martin Poghosjan (Armenia) 338 (152+186)

...

12. Konrad Łazuga (Polska) 317 (147+170)

13. Kacper Urban (Polsk) 315 (145+170)

kat. 88 kg

1. Marin Robu (Mołdawia) 373 (173+200)

2. Zurab Mchaladze (Gruzja) 363 (163+200)

3. Andranik Karapetjan (Bośnia i Hercegowina) 361 (167+194)

...

13. Oskar Ołubek (Polska) 326 (145+181)

kat. 94 kg:

1. Karlos May Nasar (Bułgaria) 386 (176+210)

2. Ara Aghanian (Armenia) 381 (175+206)

3. Romain Imadouchene (Francja) 370 (163+207)

...

9. Patryk Sawulski (Polska) 340 (152+188)

kat. 110 kg:

1. Garik Karapetjan (Armenia) 415 (189+226)

2. Luis Lauret (Rumunia) 414 (195+219)

3. Hristo Hristow (Bułgaria) 412 (190+222)

kat. + 110 kg:

1. Lalayan Varazdat (Armenia) 451 (210+241)

2. Danił Wagaitsew (Rosja) 425 (192+233)

3. Timur Naniew (Rosja) 418 (191+227)