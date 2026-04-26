Puchar Świata: W niedzielę dwoje Polaków w finałach

W ostatnim półfinale Mateusz Urban przegrał z reprezentantem gospodarzy Thauanem Silvą 0:5 (28-29, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30).

Dzisiejsze pojedynki finałowe rozpoczną się o g. 16:00 - na ringu A Damiana Durkacza zobaczymy w szóstej, a Emilię Koterską dziewiątej walce.

Rywalem Damiana Durkacza (do tej pory bilans 4-0 w Brazylii) będzie miejscowy pięściarz Kaian Reis, a Emilia Koterska (1-0) zmierzy się z Norweżką Sofią Sorensen.

Inauguracyjne zawody tegorocznego Pucharu Świata odbywają się w Rafain Palace Hotel w Foz do Iguaçu. Drugi turniej w czerwcu w Chinach, a finałowe na przełomie listopada i grudnia w Uzbekistanie.

