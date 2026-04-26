Salah nie zagra już w Liverpoolu. To koniec

Salah, który zszedł z boiska w 60. minucie meczu, był oklaskiwany przez kibiców.

Władze klubu na razie nie podały szczegółowych informacji dotyczących kontuzji 33-letniego piłkarza, natomiast Hassan potwierdził, że w tej sytuacji Salah rozegrał ostatni mecz w barwach Liverpoolu, gdyż jego kontrakt upływa z końcem czerwca.

- On potrzebuje minimum czterech tygodni rehabilitacji - wyjaśnił Hassan.

Liverpool, czwarty w tabeli Premier League, ma jeszcze do rozegrania dwa mecze u siebie – z Chelsea 9 maja i z Brentford 24 maja, natomiast 3 maja zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem United, a dwa tygodnie później z Aston Villą.

Hassan wyjaśnił, że w opinii sztabu medycznego Salah będzie gotowy na mistrzostwa świata, w których w grupie G Egipt zmierzy się z Belgią, Nową Zelandią i Iranem.

Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku z Romy. W 2019 roku drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a w kolejnym sezonie mistrzostwo Anglii. Kolejny tytuł w Premier League zespół wywalczył w rozgrywkach 2024/25. W 440 występach Salah zdobył 257 goli, co czyni go trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu.

PAP