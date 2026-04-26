Skra wraca do europejskich pucharów, a tu taka zapowiedź prezesa. Powiedział to wprost!

Jakub ŻelepieńSiatkówka

PGE GiEK Skra Bełchatów zakończyła sezon 2025/2026 na piątym miejscu. To najlepszy wynik klubu od czterech lat. Co czeka drużynę w kolejnych miesiącach? Na ten temat wypowiedział się prezes Michał Bąkiewicz. Kibice Bełchatowian mają powody do optymizmu.

Co czeka Skrę Bełchatów?

Skra przechodzi przez żmudny proces odbudowy. Zajęcie piątego miejsca w sezonie 2025/2026 jest wyraźnym sygnałem, że wszystko zmierza w dobrą stronę.

 

- Muszę przyznać, że to najtrudniejsze z dotychczasowych moich wyzwań, ale bardzo dobrze czuję się w tej roli. Ta praca sprawia mi wielką radość i daje mnóstwo satysfakcji. Mam wiele pomysłów i pozytywnej energii do działania - przyznał w rozmowie z serwisem plusliga.pl Michał Bąkiewicz, prezes zarządu KPS Skra Bełchatów S.A.


W przyszłym sezonie Skra wróci do europejskich pucharów. To ważne zarówno z punktu widzenia sportowego, jak i marketingowego.


- Awans wywalczyliśmy sportowo - na boisku, ciężką pracą i sercem. Jestem pełen uznania dla całego zespołu za to, jak dobrze funkcjonował na przestrzeni sezonu. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, przeciwności losu, w szczególności sytuację zdrowotną drużyny, piąte miejsce jest dla nas świetnym wynikiem - podkreślił włodarz klubu.


Na koniec Bąkiewicz złożył ważną deklarację dotyczącą przyszłości Skry.


- Piąte miejsce w tym sezonie, awans do europejskich pucharów, stabilność w drużynie i w klubie to wszystko nadaje PGE GiEK Skrze nowy wymiar. Ja z mojej strony mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by kontynuować proces odbudowy siły naszego klubu. Wierzę, że przed nami dobry czas - zapowiedział prezes.

