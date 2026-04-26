Sukcesy Polaków w Brazylii

W półfinałach w Brazylii wyeliminowani zostali Aneta Rygielska (60 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz Mateusz Urban (75 kg).

Następne zawody PŚ odbędą się w chińskim Guijang City (15-21 czerwca), a turniej finałowy tej edycji zaplanowano w Taszkencie w Uzbekistanie (25 listopada - 2 grudnia).

Najważniejszą imprezą w tym roku będą mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, które odbędą się w Sofii w dniach 15-26 września.

PAP