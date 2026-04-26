Sukcesy Polaków w Brazylii
Damian Durkacz (kat. 70 kg) oraz Emilia Koterska (80 kg) wygrali zawody Pucharu Świata w boksie, rozgrywane w brazylijskim Foz do Iguacu. W finałowych walkach Durkacz pokonał reprezentanta gospodarzy Kaiana Reisa, a Koterska - Norweżkę Sofię Soerensen. Decyzje sędziów były jednogłośne.
W półfinałach w Brazylii wyeliminowani zostali Aneta Rygielska (60 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg) oraz Mateusz Urban (75 kg).
Następne zawody PŚ odbędą się w chińskim Guijang City (15-21 czerwca), a turniej finałowy tej edycji zaplanowano w Taszkencie w Uzbekistanie (25 listopada - 2 grudnia).
Najważniejszą imprezą w tym roku będą mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, które odbędą się w Sofii w dniach 15-26 września.
