Trener Porto dostał pytanie o Pietuszewskiego. Te słowa usłyszy cała Europa

Pietuszewski po raz pierwszy, od kiedy został piłkarzem FC Porto, rozegrał 90 minut. Miał 18 z 21 celnych podań (86 proc.), w tym jedno kluczowe. Ponadto zanotował aż dwanaście wygranych pojedynków i siedem razy odebrał piłkę rywalom.



Już na początku meczu 17-latek po świetnej akcji wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił Deniz Guz. Miał również duży udział przy drugim trafieniu, ponieważ najpierw minął jednego z rywali, przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i zagrał do Alberto Costy, który zaliczył asystę.



Tuż po zakończeniu spotkania trener Francesco Farioli dostał pytanie, w jakim aspekcie Pietuszewski rozwinął się najbardziej.



- Oskar miał bardzo duży wpływ na drużynę. Niezależnie od tego, warto zwrócić uwagę na liczby dotyczące dryblingów oraz na intensywność, jaką wnosił za każdym razem, gdy piłka trafiała pod jego nogi - mówił podczas konferencji prasowej.



- To młody zawodnik, który bardzo szybko się rozwija i ma odpowiednie nastawienie. Dlatego będziemy dalej nad nim pracować, ponieważ to zdecydowanie piłkarz, który jest ważny dla teraźniejszości i będzie kluczowy dla przyszłości FC Porto - podsumował.



Po 31. kolejkach ligowych FC Porto zajmuje pozycję lidera tabeli, mając w dorobku 82 punkty. Druga Benfica ma 75 pkt, natomiast trzeci Sporting, który ma dwa mecze mniej, 71 pkt. Do zakończenia rozgrywek pozostały trzy kolejki.