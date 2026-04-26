UFC Fight Night - 26.04: Wyniki i skróty walk
W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbyła się kolejna gala największej i najbardziej prestiżowej federacji MMA na świecie, czyli Ultimate Fighting Championship. W pojedynku wieczoru zobaczyliśmy w rolach głównych byłego mistrza wagi koguciej Aljamaina Sterlinga i Youssefa Zalala. Poniżej wyniki i skrót walk z karty głównej.
Drugi z wymienionych odkąd trafił do UFC, nie przegrał żadnej walki, triumfując w pięciu starciach. Z kolei Sterling po stracie pasa wagi koguciej przeniósł się do kategorii piórkowej i z trzech pojedynków wygrał dwa.
Pojedynek Sterlinga z Zalalem był bardzo ciekawy. Sędziowie byli jednomyślni, ponieważ walka skończyła się jednogłośną decyzją na korzyść tego pierwszego.
W innych potyczkach Rafa Garcia pokonał Alexandra Hernandeza, natomiast Davey Grant zwyciężył Adriana Lunę Martinettiego. W obu przypadkach również po jednogłośnej decyzji arbitrów. Mieliśmy również konfrontację kobiet z udziałem Joselyne Edwards i Normy Dumont. Ta pierwsza wygrała na punkty przez jednogłośną decyzję.
Wyniki walk na gali UFC Fight Night (karta główna):
Aljamain Sterling pokonał Youssefa Zalala przez jednogłośną decyzję sędziów (49-45, 49-45, 49-45)
Joselyne Edwards pokonała Normę Dumont przez jednogłośną decyzję sędziów (29-29, 29-28, 30-27)
Rafa Garcia pokonał Alexandra Hernandeza przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 30-27)
Davey Grant pokonał Adriana Lunę Martinettiego przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
Raoni Barcelos pokonał Montela Jacksona przez nie jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 28-29)
Ryan Spann pokonał Marcusa Buchecha przez KO w drugiej rundzie (2:10)
