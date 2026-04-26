W Częstochowie mogą spać spokojnie? Żygadło dementuje plotki! "Niepotrzebne zamieszanie"

Sezon 2025/2026 był szokujący dla Norwida, który zamiast walczyć o awans do fazy play-off, był outsiderem rozgrywek i niespodziewanie zanotował spadek. Nie pomogły takie osobistości jak Patrik Indra, Milad Ebadipour czy Luciano DeCecco. Miniony sezon miał być krokiem w przód dla częstochowskiego klubu, stąd też decyzja o debiucie w europejskich pucharach, a konkretnie w Pucharze Challenge. Skończyło się znaczącym krokiem wstecz, ale czasami warto to zrobić, aby niebawem ponownie ruszyć do przodu.

Być może Norwid wykorzysta szansę od losu i w kolejnym sezonie zaprezentuje się o niebo lepiej. Najpierw trzeba jednak zbudować skład, który pozwoli zrealizować ten cel. Standardowo władze ligi monitorują sytuację finansową klubów i podobnie jest w przypadku Częstochowian. To o tyle istotne, że spekulowano na temat zaległości w wypłacaniu pieniędzy zawodnikom.

ZOBACZ TAKŻE: Jak będzie wyglądał skład Norwidu Częstochowa w nowym sezonie? "Pracujemy nad tym"

- Jeśli chodzi o płatności, to te kwestie się pojawiały, były powielane i niepotrzebnie robiły zamieszanie. Bazujemy na grupie wielu prywatnych sponsorów i bardzo to cenimy. Na przykładzie Jastrzębskiego Węgla widać, że zespół jest ciężko utrzymać. Wielokrotnie podkreślaliśmy zawodnikom, że poziom sportowy na boisku pozwala nam pracować nad budowaniem więzi z naszymi partnerami i pozyskiwaniem pieniędzy na działalność klubu. Ten sezon nie był okresem bardzo przyjemnym do rozmów, a nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że wpływy z biletów będą troszeczkę większe - przyznał Żygadło w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Dyrektor sportowy Norwida podkreślił, że wszystkie należności zostały już uregulowane.

- Wpływy z biletów to duża część budżetu, ale uzależniona jest od poziomu sportowego. Są sytuacje takie, że mogą być jakieś przesunięcia, ale w każdym miesiącu wszystko było wypłacane - zapewnił.

Polsat Sport