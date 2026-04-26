Widzew wciąż walczy o utrzymanie! Ważne zwycięstwo drużyny Vukovica

Dla Widzewa niedzielny mecz z Motorem był jedną z ostatnich szans na wskrzeszenie nadziei na pozostanie w ekstraklasie. Sytuację drużyny Aleksandara Vukovicia na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu znacznie pogorszyła porażka z Radomiakiem Radom (1:2) i tylko zwycięstwo mogło poprawić nastroje w Łodzi. Ale Lublinianie również mieli o co grać, bo mimo znacznie lepszego dorobku punktowego, również nie mogą być jeszcze pewni utrzymania się.

ZOBACZ TAKŻE: Muzeum Polskiej Piłki Nożnej. Brakujące ogniwo naszego futbolu

Spotkanie z większą swobodą rozpoczęli goście. Po piłkarzach Widzewa widać było dużą nerwowość wywołaną stawką meczu oraz brakiem dopingu ze strony protestujących kibiców. Łodzianie byli jednak konkretniejsi, obejmując prowadzenie w 15. minucie po rzucie rożnym. Po dobrym rozegraniu stałego fragmentu gry swojego pierwszego gola w ekstraklasie zdobył Hiszpan Carlos Isaac. Później również po rzucie rożnym groźnie główkował Przemysław Wiśniewski.

Podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego szansę na wyrównanie mieli w 33. minucie, kiedy Senegalczyk Mbaye N'Diaye wyłożył piłkę Karolowi Czubakowi. Strzał skutecznego w tym sezonie napastnika okazał się jednak zbyt lekki, aby zaskoczyć Bartłomieja Drągowskiego. Czubak w jeszcze lepszej sytuacji znalazł się w 42. minucie. Główkował z kilku metrów, ale piłkę ponownie bez większych kłopotów złapał bramkarz Widzewa. Wcześniej swojego drugiego gola w tym meczu mógł zdobyć Isaac, jednak jego strzał okazał się niecelny.

Drugą połowę lepiej zaczęli gospodarze, którzy udokumentowali to golem w 55. minucie. Po akcji Sebastiana Bergiera swoją pierwszą bramkę na polskich boiskach zdobył Duńczyk Lukas Lerager. Po podwyższeniu prowadzenia Łodzianie nadal atakowali i dobrze bronili. Wykreowali kilka okazji, w których brakowało jednak wykończenia. Lublinianie mieli zaś bardzo duże problemy z przedostaniem się pod bramkę Widzewa. Właściwie jedyną okazję do strzelania kontaktowego gola mieli w 87. minucie. Gospodarzy uratował wówczas Przemysław Wiśniewski, który przed linią bramkową zatrzymał uderzenie Kacpra Karaska.

Widzew Łódź – Motor Lublin 2:0 (1:0).

Bramka: 1:0 Carlos Isaac (15), 2:0 Lukas Lerager (55).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Juljan Shehu, Fran Alvarez. Motor Lublin: Bright Ede.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 17 338.

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Carlos Isaac (90+4. Marcel Krajewski), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Samuel Kozlovsky - Fran Alvarez, Lukas Lerager (85. Lindon Selahi), Juljan Shehu - Emil Kornvig, Sebastian Bergier, Mariusz Fornalczyk (78. Angel Baena).

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Filip Wójcik, Arkadiusz Najemski, Herve Matthys (64. Bright Ede), Filip Luberecki - Bartosz Wolski (72. Kacper Karasek), Sergi Samper (64. Jakub Łabojko), Ivo Rodrigues - Mbaye N'Diaye (64. Fabio Ronaldo), Karol Czubak, Bradly van Hoeven (76. Florian Haxha).

PI, PAP