Właściciel Pogoni wparował na konferencję. "Ludzie popełniają błędy i boją się przyznać"

- Świat jest taki, że ludzie popełniają błędy i boją się do tego przyznać oraz przeprosić. Kilka miesięcy temu kłóciłem się z kibicami Cracovii i na swoich social mediach dodałem komentarz, który był społecznie nieakceptowalny. Jako właściciel i lider klubu, którego śledzą młodzi ludzie, powinien zachować się lepiej. Dlatego przepraszam Cracovię, jej kibiców, całą ekstraklasę za ten mój komentarz - powiedział.

Nawiązywał on do swojego wpisu, w którym nazwał prezesa Cracovii "śmieciem".

Haditaghi podziękował także władzom krakowskiego klubu za godne przyjęcie na tym spotkaniu, które zakończyło się remisem 1:1.

- Ten mecz był trudny dla obu zespołów, sytuacja obu jest trudna, jeśli chodzi o tabelę. Życzę nam jak i Cracovii dużo szczęścia na końcówkę sezonu - dodał Haditaghi.

PAP