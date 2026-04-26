Właściciel Pogoni wparował na konferencję. "Ludzie popełniają błędy i boją się przyznać"
Przed rozpoczęciem konferencji prasowej po meczu ekstraklasy Cracovia - Pogoń (1:1) w sali pojawił się właściciel szczecińskiego klubu Alex Haditaghi i wygłosił oświadczenie, w którym przeprosił krakowski klub za komentarz zamieszczony w internecie kilka miesięcy temu.
- Świat jest taki, że ludzie popełniają błędy i boją się do tego przyznać oraz przeprosić. Kilka miesięcy temu kłóciłem się z kibicami Cracovii i na swoich social mediach dodałem komentarz, który był społecznie nieakceptowalny. Jako właściciel i lider klubu, którego śledzą młodzi ludzie, powinien zachować się lepiej. Dlatego przepraszam Cracovię, jej kibiców, całą ekstraklasę za ten mój komentarz - powiedział.
Nawiązywał on do swojego wpisu, w którym nazwał prezesa Cracovii "śmieciem".
Haditaghi podziękował także władzom krakowskiego klubu za godne przyjęcie na tym spotkaniu, które zakończyło się remisem 1:1.
- Ten mecz był trudny dla obu zespołów, sytuacja obu jest trudna, jeśli chodzi o tabelę. Życzę nam jak i Cracovii dużo szczęścia na końcówkę sezonu - dodał Haditaghi.