Wracają do siatkarskiej elity! Walka o Tauron Ligę rozstrzygnięta

Netland MKS Kalisz był faworytem finałowej rywalizacji. Drużyna prowadzona przez trenera Sebastiana Devasha wygrała fazę zasadniczą pierwszej ligi, wyprzedzając KSG Warszawa o sześć punktów. Dwukrotnie pokonała ekipę ze stolicy w lidze (3:1 u siebie i 3:0 na wyjeździe), wygrała również w ćwierćfinale Pucharu Polski (3:0 u siebie).

Kaliszanki udanie rozpoczęły również finałową rywalizację, wygrywając w Warszawie 3:1. W drugim meczu uległy KSG 1:3, ale gdy rywalizacja przeniosła się do Kalisza, siatkarki MKS pewnie wygrały 3:0 w trzecim i po bardziej wyrównanym starciu 3:1 w czwartym spotkaniu, pieczętując sukces.

Klub z Kalisza w przeszłości czterokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski siatkarek (1997, 1998, 2005, 2007). Rozegrał łącznie 21 sezonów w ekstraklasie (1995-2009 i 2018-25). W ubiegłym sezonie spadł z Tauron Ligi, ale po roku przerwy udało się kaliskim siatkarkom wrócić do elity.

Finał 1. Ligi siatkarek - wyniki meczów:

MKS – KSG 3–1

2026-04-18: KSG Warszawa – Netland MKS Kalisz 1:3 (20:25, 25:23, 20:25, 25:27)

2026-04-19: KSG Warszawa – Netland MKS Kalisz 3:1 (19:25, 29:27, 25:22, 25:21)

2026-04-25: Netland MKS Kalisz – KSG Waraszawa 3:0 (25:18, 25:15, 25:18)

2026-04-26: Netland MKS Kalisz – KSG Waraszawa 3:1 (25:18, 24:26, 25:18, 26:24).

Netland MKS Kalisz 2026:

rozgrywające: Veronica Allasia, Diana Dąbrowska

przyjmujące: Aneta Burzawa, Aleksandra Deptuch, Zuzanna Kuligowska, Koleta Łyszkiewicz

atakujące: Saana Lindgren, Natalia Pustelnik

środkowe: Sonia Kubacka, Anna Lewandowska, Oliwia Nastawska

libero: Anna Bodasińska, Nadia Łuszyńska, Paulina Mendzelewska.

Trener: Sebastian Devash.

