Amerykański siatkarz rozstał się z polskim klubem. "Zapamiętam to na zawsze"

Joshua Tuaniga pojawił się w PlusLidze w 2019 roku i trafił tu z klubu Long Beach State University. Grał w drużynach MKS Ślepsk Malow Suwałki (2019-22), Indykpol AZS Olsztyn (2022-24) i GKS Katowice (2024-25).

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu trafił do JSW Jastrzębskiego Węgla, gdzie pełnił rolę zmiennika Benjamina Toniuttiego. Łącznie rozegrał w ciągu siedmiu sezonów 184 mecze w PlusLidze, a 22 z nich w ostatnim roku w barwach ekipy z Jastrzębia-Zdroju.

– Dziękuję za wszystko. Za to jak dobrze traktowaliście mnie i moją rodzinę. Cieszyłem się każdą minutą na boisku, atmosferą, którą tworzyliście. Widziałem waszą miłość do klubu i siatkówki. Zapamiętam to na zawsze i dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego miastu i klubowi – powiedział Tuaniga na pożegnanie z klubem.

Z powodu problemów finansowych Jastrzębski Węgiel nie wystąpi w przyszłym sezonie w rozgrywkach PlusLigi. Z klubu odchodzą kolejni siatkarze. Wcześniej ogłoszono, że z drużyną rozstaną się Łukasz Usowicz, Nicolas Szerszeń, Michał Gierżot, Maksymilian Granieczny, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek, Benjamin Toniutti, Jakub Jurczyk, Mateusz Kufka, Miran Kujundzić, Adrian Staszewski (koniec kariery) oraz Adam Lorenc.