Bohater siatkarskich MŚ 2014 kończy karierę! Rozegrał 296 meczów w reprezentacji

Marcus Böhme (rocznik 1985) grał na pozycji środkowego. To siatkarz, który dał się poznać polskim kibicom m.in. z występów w Cuprum Lubin (2015-17). W ciągu dwóch sezonów rozegrał łącznie 57 spotkań w PlusLidze, w których zdobył 480 punktów.

Podczas MŚ 2014 rozgrywanych w Polsce został wybrany do drużyny turnieju, w którym wywalczył brąz z reprezentacją Niemiec. W 2017 roku sięgnął z drużyną narodową po srebro mistrzostw Europy rozgrywanych w polskich halach i również otrzymał nagrodę indywidualną dla środkowego. W niemieckiej kadrze wystąpił łącznie w 296 meczach.

Doświadczony środkowy przez wiele lat był związany z klubem VfB Friedrichshafen (2009-12, 2020-26). Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Niemiec, zdobył dwa Puchary; również dwukrotnie był mistrzem Grecji w barwach Olympiakosu. Grał również w drużynach z Włoch, Turcji i Rosji. Obecny sezon ligowy będzie ostatnim w jego sportowej karierze.