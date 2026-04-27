Bohater siatkarskich MŚ 2014 kończy karierę! Rozegrał 296 meczów w reprezentacji

Robert Murawski

Marcus Bohme kończy sportową karierę. Były siatkarz reprezentacji Niemiec, który został wybrany do drużyny marzeń mistrzostw świata 2014, w ostatnich sezonach reprezentował barwy VfB Friedrichshafen.

fot. Cyfrasport
Marcus Böhme znalazł się w gronie najlepszych siatkarzy MŚ 2014.

Marcus Böhme (rocznik 1985) grał na pozycji środkowego. To siatkarz, który dał się poznać polskim kibicom m.in. z występów w Cuprum Lubin (2015-17). W ciągu dwóch sezonów rozegrał łącznie 57 spotkań w PlusLidze, w których zdobył 480 punktów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski kończy karierę

 

Podczas MŚ 2014 rozgrywanych w Polsce został wybrany do drużyny turnieju, w którym wywalczył brąz z reprezentacją Niemiec. W 2017 roku sięgnął z drużyną narodową po srebro mistrzostw Europy rozgrywanych w polskich halach i również otrzymał nagrodę indywidualną dla środkowego. W niemieckiej kadrze wystąpił łącznie w 296 meczach.

 

Doświadczony środkowy przez wiele lat był związany z klubem VfB Friedrichshafen (2009-12, 2020-26). Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Niemiec, zdobył dwa Puchary; również dwukrotnie był mistrzem Grecji w barwach Olympiakosu. Grał również w drużynach z Włoch, Turcji i Rosji. Obecny sezon ligowy będzie ostatnim w jego sportowej karierze.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adriana Adamek: Przeżywam to trochę bardziej, bo to również ja wprowadziłam Uni Opole do TAURON Ligi
Zobacz także

Uni Opole z brązowym medalem Tauron Ligi! Historyczny sukces

