Cała Portugala mówi o Pietuszewskim! Oto, co go czeka

Komentatorzy związanej z portugalskim klubem telewizji Porto Canal wskazali, że wartość klauzuli odstępnego - wynosząca 60 mln euro - jest zbyt niska, aby odstraszyć wielkie europejskie kluby, które mogą zagiąć parol na Pietuszewskiego. Odnotowali, że zainteresowanie nim wykazywały w ostatnim czasie m.in. Liverpool, Arsenal, Chelsea oraz Bayern Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Polak gra dalej w Madrycie! Wystarczyły dwa sety

Zdaniem mediów młody Polak był niezbędny, by "Smoki" w niedzielę wygrały z Estrelą Amadora 2:1 i przybliżyły się do tytułu mistrza Portugalii na trzy kolejki przed końcem sezonu. Mające 82 pkt FC Porto wyprzedza o siedem Benficę Lizbona.

Wysoką formę Polaka dostrzegł też wydawany w Lizbonie dziennik "A Bola", który w poniedziałek ocenił jego występ na "6" w 10-stopniowej skali. Najwyższą ocenę, "siódemkę", gazeta przyznała Denizowi Gulowi, zdobywcy obu goli dla gości na stadionie Reboleira.

Stołeczny dziennik przypomniał, że były gracz Jagiellonii przyczynił się do zdobycia obu goli przez FC Porto - po odgwizdanym na nim faulu w polu karnym oraz zainicjowanej przez niego akcji, którą wykończył głową Gul.

Pochwał nastolatkowi z Białegostoku nie szczędził też wydawany w Porto sportowy dziennik "O Jogo". Odnotował, że Pietuszewski oraz dwaj inni Polacy w FC Porto = Jan Bednarek i Jakub Kiwior - mogą wspólnie ze "Smokami" świętować już w sobotę wygranie ligi. Do sukcesu potrzebne jest jedynie pokonanie na Estadio do Dragao zespołu FC Alverca.

"O Jogo" nazywając Pietuszewskiego "ukrytym diamentem" odnotowało, że sprowadzenie w styczniu do Porto młodego Polaka było jednym z najlepszych transferów ostatnich lat w tym klubie. Gazeta zauważyła, że wychowanek Jagiellonii jest tak bardzo utalentowany, że pomimo młodego wieku przesądza o zwycięstwach "Smoków" w ważnych meczach.

"Młody polski talent rozegrał już 13 spotkań w barwach FC Porto, z których do 10 przystąpił jako gracz podstawowej jedenastki (…), zdobywając trzy gole i asystując przy dwóch" - napisał "O Jogo".

FC Porto sprowadziło Pietuszewskiego w styczniu, zawierając z nim trzyletni kontrakt. Łączna suma przeznaczona przez portugalski klub na polskiego piłkarza sięga około 10 mln euro.