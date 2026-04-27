Co za walka w Madrycie! Coco Gauff za burtą

Pierwszy set tego pojedynku był dość wyrównany. Wystarczy powiedzieć, że o wyniku zadecydowało... jedno przełamanie. W piątym gemie swojego serwisu nie potrafiła obronić Amerykanka. Dzięki temu Czeszka zapewniła sobie przewagę, która dała jej zwycięstwo w tej partii (6:4).

Trzecia rakieta świata nie miała zamiaru tak łatwo się poddawać. Gauff ruszyła do ataku i w drugiej odsłonie zaprezentowała się ze znakomitej strony. Dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, tracąc w drugim secie tylko jeden gem.

Ostatnia część konfrontacji była najbardziej wyrównana. Obie zawodniczki dwukrotnie zostały przełamane. Przez to o wyniku pojedynku musiał zadecydować tie-break. W nim również do samego końca nie było wiadomo, która tenisista sięgnie po triumf. Ostatecznie chłodniejsza głowę zachowała Noskova, triumfując 7:5.

Jej przeciwniczką w ćwierćfinale imprezy w stolicy Hiszpanii będzie zwyciężczyni meczu Marta Kostjuk - Caty McNally. O tytuł w Madrycie nadal walczą między innymi Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina. Iga Świątek skreczowała w trzeciej rundzie, Magda Linette odpadła na drugim etapie rywalizacji - tak samo jak Magdalena Fręch.

Ten wynik jest bardzo ważny dla wcześniej wspomnianej Świątek. Polka w poniedziałkowej aktualizacji rankingu WTA przeskoczy Gauff i wskoczy na trzecie miejsce.

Coco Gauff - Linda Noskova. 4:6, 6:1, 6:7 (5-7)

