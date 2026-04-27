Czarny scenariusz dla Modricia! Potwierdziło się najgorsze
Czołowy piłkarz reprezentacji Chorwacji i AC Milan Luka Modrić przeszedł operację złamanej kości policzkowej. 40-letni pomocnik nie zagra już w tym sezonie ligowym, ale powinien zdążyć wrócić na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej.
Słynny zawodnik doznał urazu w starciu z kapitanem Juventusu Manuelem Locatellim w niedzielnym meczu ligowym obu drużyn w Mediolanie, zakończonym bezbramkowym remisem.
W poniedziałek Modrić przeszedł operację, po której wydano komunikat.
"Konieczna była operacja złożonego, wieloodłamowego złamania lewej kości policzkowej. Zakończyła się pełnym sukcesem" - poinformował wieczorem AC Milan.
Klub z Lombardii nie podał szczegółów dotyczących długości w przerwie w grze Chorwata, ale życzył mu "szybkiego powrotu do zdrowia i przygotowań do mistrzostw świata".
Według mediów, m.in. agencji AFP, absencja Modricia potrwa sześć-osiem tygodni.
Chorwacja rozpocznie udział w mundialu 17 czerwca meczem z Anglią. Później w grupie L zmierzy się również z Panamą i Ghaną.