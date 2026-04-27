Czy statuetka Ninja wróci w polskie ręce? Przed nami wielki finał "Ninja vs Ninja"!

Trzy rundy bezlitosnego toru wyłonią dwóch najlepszych. Dwóch, którzy staną naprzeciw siebie na ostatniej przeszkodzie, gdzie nie ma już miejsca na zawahanie – 16-metrowa lina, pionowa ściana ambicji i granic ludzkiej wytrzymałości. Tu rozstrzygnie się walka o splendor, chwałę i 200 tysięcy złotych. Drugi zawodnik sięgnie po 50 tysięcy, a tyle samo trafi do najlepszej kobiety finału – Last Woman Standing.



Na torze zobaczymy pełne spektrum ninja – od najmłodszych wojowników, którzy już dziś potrafią rzucić wyzwanie najlepszym. Tymon Szuflicki, Franciszek Głowacki i Szymon Wiśniewski z Mazowsza oraz Patrycja Teska z Pomorza udowadniają, że wiek to tylko liczba, a odwaga i determinacja nie mają metryki.



Naprzeciw nich staną międzynarodowe gwiazdy, które przyjechały po zwycięstwo. Z USA Isabella i Samuel Folsom, z Wielkiej Brytanii Bethany Lodge i Immy Hales, z Niemiec Ole Janek, ze Szwajcarii Joel Mattli i z Francji Clement Gravier. I to właśnie on jest dziś symbolem tego starcia. W poprzednim, jedenastym sezonie to Clement sięgnął po zwycięstwo i odebrał statuetkę Janowi Tatarowiczowi. Teraz wraca, by jej bronić, ale Janek – legenda toru z Pomorza – zrobi wszystko, żeby odzyskać to, co stracił.



Bo Polska nie odda tego bez walki. Z Dolnego Śląska Kacper Tomkiewicz, z Kujaw Mateusz Piątkowski, z Lubelszczyzny Michał Klimek, z Lubuskiego Krzysztof Spławski, z Łódzkiego Dawid Włodarczyk i Damian Drzewiecki. Małopolska wystawia Annę Garlacz, Jakuba Dydana i Mateusza Strupińskiego, a Mazowsze reprezentują Kacper Gazurek, Krzysztof Orankiewicz i Patryk Obrębski. Z Pomorza nadchodzą Łukasz Kończak, Grzegorz Matyszewski, Cezary Szulwach i właśnie Jan Tatarowicz, który stanie do tej walki nie tylko dla zwycięstwa, ale dla honoru. Śląsk odpowiada Szymonem Rapaczem i Kacprem Ciszewskim, a Zachodniopomorskie – Przemysławem Jańczukiem.



To starcie charakterów, historii i marzeń. Każdy z nich przyjechał tu z innym bagażem doświadczeń, ale z jednym celem – stanąć na szczycie.



Nad przebiegiem finału czuwać będą jak zawsze niezawodni prezenterzy - Łukasz "Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski. Dla nich to nie jest tylko program – to lata historii, setki startów, niezliczone emocje i ludzie, którzy stali się częścią ich świata. Ninja to ich żywioł, coś więcej niż sport, coś, co przeżywają razem z zawodnikami na każdym metrze toru. W tym wielkim dniu oddadzą temu wszystko – głos, serce i emocje, które poniosą widzów razem z nimi. A przy torze obecna będzie wysłanniczka Polsatu Sport, Marta Ćwiertniewicz – czuła, uważna, wspierająca i zawsze blisko zawodników.



Wielki finał nadchodzi. Tu nie ma miejsca na przypadek. Tu rodzą się legendy.

Informacja prasowa