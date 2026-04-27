Demontaż siatkarskiego wicemistrza kraju. Połowa kadry żegna się z klubem

Robert Iwanek

Drużynę siatkarskiego wicemistrza Węgier, Kaposvari NRC, czeka gruntowna przebudowa. Klub poinformował, że w przyszłym sezonie w jego barwach ekipy nie zobaczymy aż 8 (!) zawodniczek z tegorocznego składu.

Grupa siatkarek w różowych strojach świętuje zwycięstwo na boisku.
Fot. CEV.eu
Z drużyną Kaposvari NRC żegna się aż połowa zawodniczek z tegorocznej kadry

Ekipa z południowo-zachodniej części Węgier zajęła w rozgrywkach 2025/2026 Extraligi drugie miejsce, przegrywając finałową rywalizację do trzech zwycięstw z Vasasem Obuda Budapeszt 0-3. Tuż po zakończeniu sezonu władze klubu poinformowały, że z drużyną - z różnych przyczyn - pożegna się aż połowa obecnej kadry!

 

Wśród zawodniczek, którym nie przedłużono kontraktów lub które same zdecydowały się na transfery do innych klubów, znalazły się niemal wszystkie "stranieri": Brazylijki Roberta Rabelo, Gabriela Da Silva i Daniela Terra, Amerykanka Alyvia Johnson, Serbka Jovana Steković (znana polskim kibicom z występów w Metalkas Pałacu Bydgoszcz) oraz Ukrainka Marta Fedyk. Z zespołem żegnają się również dwie Węgierki: Viktoria Kalmar i Greta Szerenyi.

 

Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", w drużynie pozostaną natomiast Mimi Szerencses, Fanni Bagyinka, Lili Horvath i Argentynka Florencia Giorgi.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAPOSVARI NRCSIATKÓWKATIPPMIXPRO EXTRALIGAWĘGIERSKA EXTRALIGA SIATKAREKWĘGRY
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 