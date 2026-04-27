Demontaż siatkarskiego wicemistrza kraju. Połowa kadry żegna się z klubem

Ekipa z południowo-zachodniej części Węgier zajęła w rozgrywkach 2025/2026 Extraligi drugie miejsce, przegrywając finałową rywalizację do trzech zwycięstw z Vasasem Obuda Budapeszt 0-3. Tuż po zakończeniu sezonu władze klubu poinformowały, że z drużyną - z różnych przyczyn - pożegna się aż połowa obecnej kadry!

ZOBACZ TAKŻE: Legenda polskiej siatkówki kończy 90 lat! Wywalczyła sześć medali z reprezentacją

Wśród zawodniczek, którym nie przedłużono kontraktów lub które same zdecydowały się na transfery do innych klubów, znalazły się niemal wszystkie "stranieri": Brazylijki Roberta Rabelo, Gabriela Da Silva i Daniela Terra, Amerykanka Alyvia Johnson, Serbka Jovana Steković (znana polskim kibicom z występów w Metalkas Pałacu Bydgoszcz) oraz Ukrainka Marta Fedyk. Z zespołem żegnają się również dwie Węgierki: Viktoria Kalmar i Greta Szerenyi.

Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", w drużynie pozostaną natomiast Mimi Szerencses, Fanni Bagyinka, Lili Horvath i Argentynka Florencia Giorgi.