Dramat gwiazdy reprezentacji Holandii. Mundial przejdzie mu koło nosa

Simons doznał urazu kolana podczas sobotniego meczu Tottenhamu Hotspur z Wolverhampton Wanderers (1:0) w angielskiej ekstraklasie. Mimo zwycięstwa "Koguty" czeka trudna walka o utrzymanie już bez Holendra.

"Mój sezon został gwałtownie zakończony i staram się sobie to poukładać. Marzyłem o tym, żeby walczyć dla swojego zespołu, a teraz tę szansę mi odebrano, razem z mistrzostwami świata. Reprezentowanie mojego kraju latem... po prostu legło w gruzach. Trochę czasu potrwa mi poradzenie sobie z tym, ale będę się starał być możliwie najlepszym członkiem zespołu. Jestem pewien, że wspólnie wygramy tę walkę" - napisał Simons.

Spodziewano się, że będzie on jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Holandii podczas tegorocznego mundialu. Odegrał już ważną rolę w tym zespole w mistrzostwach Europy w 2024 roku, gdy "Pomarańczowi" dotarli do półfinału.

W Ameryce Północnej Holandia zagra w grupie F z Japonią, Szwecją i Tunezją.